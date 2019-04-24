Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe bombası! Canlı yayında açıkladı...
Türk futbolunun en tecrübeli ve renkli teknik adamlarından olan Yılmaz Vural, TGRT'de yayınlanan Maç Başlıyor programına özel bir röportaj verdi.
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"FENERBAHÇE ÖYLE BİR KÜME DÜŞER Kİ..."
Fenerbahçe'nin küme düşmeyeceğini düşünmemesi gerektiğini aktaran Vural, "Fenerbahçe'nin 33 puanı var. Aşağıda Erzurumspor morallendi. Akhisar iç sahadaki bir maçı kaybetmeseydi işin içindeydi. Fenerbahçe'nin en son Alanyaspor maçında gördüğüm haline inanamıyorum.
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İnanmak mümkün değil. Ben Ersun Yanal'ın demeç verirken yaşadığı sıkıntıyı içimde hissediyorum. Ne diyeceğini şaşırıyor. Bence Fenerbahçe hakikaten ligde kalmaya baksın.
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33 puanı ve 5 maçı var. Bu 5 maçı kaybedebilirsiniz, futbol bu. Fenerbahçe, 'Ben büyüğüm, düşmem' kompleksinden kurtulsun. Oynamazsan, kazanamazsan öyle bir düşersin ki...
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Kimse de gözünün yaşına bakmaz. Böyle bir durumdan Galatasaraylıların memnun olacağını da sanmıyorum. Fenerbahçe'siz bir rekabeti kimle yapacaklar" dedi.
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"ADIM YILMAZ, FENERBAHÇE HAYALİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİM"
Phillip Cocu'nun ayrılmasından sonra Fenerbahçe camiasında kendisine yönelik bir talep olduğunu iddia eden tecrübeli teknik adam, "Cocu gittiği dönemde Fenerbahçe'ye gitme beklentim vardı.
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Gerek sosyal medyada olsun, gerek Fenerbahçe camiasında olsun benimle ilgili önemli bir talep olduğu konuşuluyordu. Tüm anketlerde halk beni çok ön planda tutmuştu.
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Hep hayalimdi buralarda olmak. Dolayısıyla bu hayalimizi gerçekleştirecek bir zamanlama olarak gördüm bu zamanı. O yüzden Adana Demirspor'da böyle bir madde yazdırmıştım.
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Bundan sonra da gideceğim her takıma yazdıracağım. Ben antrenörlüğe başladığım ilk günden beri bu maddeyi yazdırıyorum. Ben inatçı bir insanım, adım Yılmaz bir kere. O yüzden yılmadan devam edeceğim. Bir gün, bir gün diyerek bekleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Adana Demirspor'un başına geçmeden önce Fenerbahçe ve milli takımdan teklif beklediğini ve sarı-lacivertli camiada bu yönde bir çalışma olduğunu söyleyen Yılmaz Vural, "İsim vermek istemiyorum, çok değerli Fenerbahçeli bir büyüğümüz, benim Fenerbahçe teknik direktörü olmam için çalışma olduğunu ve sabırlı olmam gerektiğini söyledi.
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Hem milli takım hem de Fenerbahçe için beklemem gereken bir dönemde Adana Demirspor'dan teklif geldi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la biz canciğer arkadaşız.
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O da benden takımın başına geçmem için rica etti, kendisinin de Fenerbahçeli tarafı vardır. Ona tek bir şart sundum, 'Gelirim ama benim bir beklentim var. Fenerbahçe ya da milli takımdan teklif gelirse giderim' diye. O da kabul etti" dedi.
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"BEŞİKTAŞ SAMET AYBABA'YI TERCİH ETMELİ, OLMAZSA BEN DE TALİBİM"
Beşiktaş'ın teknik direktör olarak Samet Aybaba'yı tercih etmesi gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın içinden yetişmiş o kadar çok antrenör var ki...
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Camia önce onları düşünmeye çalışıyordur. Örneğin Samet Aybaba var. Ligin en çok görev yapan atrenörlerinden biri. Feda döneminde yaptıkları ortada. Neden düşünülmesin ki. Ben Samet Aybaba'nın Beşiktaş'ın teknik direktörü olması gerektiğini düşünüyorum. Olmazsa ben de talibim yani" şeklinde konuştu.
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Yılmaz Vural son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da görev yapmış ve tecrübeli hocayla Şubat ayında yollar ayrılmıştı...