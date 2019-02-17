Yıldız futbolcu için olay sözler: Her gün eriyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor yazarları bu mücadele sonrası değerlendirmelerde bulundu...
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Rüştü Reçber
Konyaspor takımıyla oynarken mutlaka unutmamanız gereken bir kaç nokta vardır... Birincisi, Aykut Kocaman’ın takımı olduğu; ikincisi de kaybetmemenin yollarını öğrenmiş olduklarıdır. Evet Fenerbahçe’de eksikler var. Var da, bu eksikler ‘avantaj mı, dezavantaj mı’ derseniz, bu sorunun cevabını maç öncesi bulmak hakikaten de zor bir durumdu. Merakla beklediğim tek şey, hücum yönünden kuvvetli, bir o kadar da taraftarla coşan futbolcuların sayısının fazla olduğu bir kadronun ne yapacağı idi.Konyaspor’un oyun anlayışı zaten belli: Takım savunması ve etkili şekilde hücuma çıkmak. Gol pozisyonlarını değerlendirebilecek önemli isimlere sahipler ama her şeyden önemlisi ilk düşünceleri gol yemeden maçı devam ettirmek. Özellikle deplasman oyunlarında bu özellikleri daha çok öne çıkıyor. Fenerbahçe maça istekli, gol bulma düşüncesini ilk dakikadan belli eden, pasla oyun kurmayı ve topa sahip olarak etkili olma felsefesiyle çıktı.
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DOĞRU PAS, HIZLI OYUN
Konya takımının oyun disiplini üst seviyede. Ancak bunu da hareketli, yakın, doğru pas ve hızlı oyunla bozabilirsiniz ki bu konuda da sahadaki isimler arasında iki isme büyük iş düşüyordu. Bu futbolcular Moses ve Valbuena idi. Bu ikilinin sürekli değişim içerisindeki oyunu arkadaşlarına alan açmakla beraber, pozisyonların da oluşmasında avantaj sağladı.İlk 20 dakikalık bölümde her şey istediği gibi gitti. Pozisyonlar üretirken aynı zamanda rakibin etkili olmasına da izin vermemeleri oyunun devamı için iyiye işaretti. Aslında gidişatı daha da iyiye götüren, kırmızı kart gelişmesiydi ki, şahsen hakemin bu kararına katılmam mümkün değil. Karar merci olduğu için sözüm olmaz ama kırmızı kart bu kadar kolay olmamalıydı.
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TAM ‘İŞLER İYİYE GİDİYOR’ DERKEN...
Jahoviç’in kırmızı kart görmesiyle işler iyice Fenerbahçe lehine döndü derken 10 kişi kalan Konyaspor, ilk etkili gelişinde golü buldu. Attıkları gol herhalde yukarıda yazdıklarımı teyit etti. Yenilen basit gol moralleri bozsa da Fenerbahçeli futbolcular gol için Konyaspor kalesini zorlamaya devam ettiler ve nihayetinde DirarJailson iklisiyle golü buldular.
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AYKUT HOCA İSTEDİĞİNİ ALDI
Fenerbahçe’nin iştahı ve isteği ikinci yarıda devam etti... Özellikle Valbuena bu dönemde devreye çok girdi. Konyaspor, bir kişi eksik oynamasına rağmen savunma anlayışını çok iyi uyguladı ve Fenerbahçe’yi her zaman dar alanda oynamaya zorladı. Rakiplerini üzerlerine çekerek oynarken aynı zamanda püskürtmeyi de başarabildiler. Ersun Yanal hoca değişikliklerle oyunun gidişatına katkı sağlasa da, Fenerbahçeli futbolcular isteseler de, çabalasalar da ve etkili olsalar da neticeye gidemediler.Yakalanan pozisyonlar oldu ama bunlarda da kaleci Serkan ve son vuruşlardaki beceri faktörü ön plana çıktı.. Dün gerekeni yapan bir Fenerbahçe vardı sadece galibiyet golü gelmedi.. Aykut Kocaman hoca ne istediğini bildiği için, başlangıç-devam ve bitiş stratejisini ona göre kurmuştu. Ve dün maç öncesi planladığını maç sonunda da almayı başardı.
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Uğur Meleke
Aykut Kocaman’ın Konyaspor’unu en iyi şöyle tanımlayabilirim sanırım: Yeşil beyazlı 11 futbolcu birbirlerine görünmez halatlarla bağlı gibi. 10 kişi oynadıkları 60 dakikada da durum aynıydı gerçi. Böyle bir takıma karşı 10’a 11 bile oynasanız, iyi bir santrforunuz yoksa birden fazla gol atmanız kolay iş değil. Dün Kadıköy’de izlediğimiz şey, bir futbol maçından ziyade bir kültürler çatışmasıydı adeta. Bir tarafta sahayı dikine gören, bekleri dahil her hattıyla hücum düşünen ve yediğinden fazlasını atmayı şiar edinmiş Yanal varken; diğer tarafta sahayı hep tepeden izleyen, birinci önceliği oyuncularının yerleşimi olan, bir şema tutkunu, bir organizasyon delisi Kocaman’ı izledik. Eğer sizin için de skor teferruatsa, sadece bir futbol maçı izlemekten zevk alıyor, taktik tahtasını seviyorsanız deneysel bir şölen seyrettiniz dün Kadıköy’de.Kocaman’ın Konyaspor’unu en iyi şöyle tanımlayabilirim sanırım: Yeşil-beyazlı 11 futbolcu birbirlerine görünmez halatlarla bağlı gibi. 10 kişi oynadıkları 60 dakikada da durum aynıydı gerçi. Bir futbolcu etrafındaki arkadaşlarından asla olması gerekenden fazla uzaklaşmıyor. Sanki Aykut Kocaman bir “drone” vasıtasıyla 90 dakika boyunca onları izliyor, şemayı bozanı anında dışarı alıyor. O yüzden de (santrforu ya da on numarası da dahil) hiç kimse şekli bozmuyor. Dağılmıyor. Uyumuyor. Zaten Kocaman’lı son 10 lig maçında 9 gol yenmesi de bu defansif sorumluluğun neticesi.Diğer kulübedeyse başka bir felsefe vardı dün. Fenerbahçe’yi nisanda şampiyon yapan, gerektiğinde Sow-Kuyt-Webo-Emenike’yi aynı anda sahaya süren felsefe. Dün de maçın birinci dakikasından itibaren önde baskı yapmaya çalıştılar. Hemen her hücumda bekler Dirar-Hasan’ı devreye soktular. Gerek Dirar’ı sağ bekte kullanması, gerek santrfor arkasında Moses-Zajc-Valbuena’ya forma vermesi bu niyetin göstergesiydi zaten. Her 3 oyuncu da iyiydi aslında. Hatta Jailson da geldiği günden beri belki de en yüksek ofansif katkıyı yaptığı maçı oynadı. Ancak Fenerbahçe’nin bu oyunu verimliliğe dönüştürecek bir santrforu yoktu sahada. Ve Konyaspor gibi muazzam bir şemaya karşı 10’a 11 bile oynasanız, iyi bir santrforunuz yoksa birden fazla gol atmanız kolay iş değil.Bu lig bir çarpışma ligi. Kemik kemiğe oynanan bir lig. Konyaspor’u yenmeniz için görünmez halatlarından kurtulmanız gerek. O da hiç kolay bir iş değil.
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OYUNU STOPER KURAR ÖN LİBERO DEĞİL!
Türk futbolunda yıllardır kurtulamadığımız berbat ezberlerden bir tanesi, oyun kurma işinin tamamen ön liberoya tahvil edilmesi. Oysa ideal bir takımda oyunu ön libero değil, stoperler kurar. Fenerbahçe’de de Yanal göreve geldiğinden beri bu ezberi değiştirmeye çalışıyor, Volkan-Sadık ve Skrtel ellerinden geldiğince topu orta yuvarlağa kadar taşıma işini üstleniyorlar.Onlar oyunu kurarken, iki bek Dirar ve Hasan da Mehmet’le aynı hizada oldukları için oyun 2-4-3-1’e dönüyor, top orta sahaya ulaştığında Fenerbahçe daha kalabalık hücum etme imkanı buluyor. Uygulamada mükemmel değiller, zaman zaman önde baskıya karşı zorlanıyorlar. Ama niyetleri doğru. Belki bu sezon değil ama gelecek sezon iyi bir 2-4-3-1 uygulaması izleyebiliriz Fenerbahçe’de.
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DIRAR SAĞ BEK OYNAMALI
Ağustos 2016’da Monaco formasıyla Fenerbahçe’ye karşı oynadığında 4-4-2’de orta sahanın sağındaydı. O sezon sık sık da sağ bek oynamıştı. Dinamik-dayanıklı bir oyuncu. Sağ açık için bence kısıtlı olan yetenekleri, sağ bekte fark yaratıyor. Dirar, sağ bek oynamalı.
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Günün şaşkını
Zajc yetenekli. Dün zaman zaman o yeteneğinden pasajlar da sergiledi. Ancak Süper Lig’in göğüs göğüse çarpışma oyununa alışması bence biraz zaman alacak. Dün onu izlerken Ljajic’in ilk günlerini anımsadım. Bu sezon belki de onun için adaptasyon sezonu olacak. Ancak geleceği parlak.Günün rakamı
Zajc’a Süper Lig’de ilk isabetli şutunu atmak için 11 dakika yetti. Benzia bu şut için 13 maç bekletmişti! Üstelik Zajc’ın ilk şutu tehlike yaratırken, Benzia’nınki geri pas kıvamındaydı. Sanırım Fenerbahçe’nin devre arasında yaptığı en iyi şey, Benzia zararından kurtulmaktı.Günün tercihi
Slimani’nin son 3 sezonda toplam çıktığı 74 maçta gol sayısı 18. Kabaca 4 maçta 1 gol katkısı vermiş. Özgüveni de olağanüstü zayıflamış. Ayew’in kariyerinde santrfor oynadığı 21 maçta 9 gol-5 asisti var! Soldado’nun olmadığı maçlarda Slimani’nin yerine Ayew’i santrforda düşünmek daha doğru olacak sanki.Günün soru işareti
Dünkü maçın ilk 45 dakikasında Fırat Aydınus iki kez monitöre gitti, hem Zuta-Jailson, hem de Jahovic-Sadık pozisyonlarını izledi. İzleme öncesi de uzun uzun içeriden haber bekleme süreçleri söz konusuydu. Ve devrenin sonuna 4 dakika eklendi nihayetinde. Sanki bu hesaplamaların daha hassas yapılması gerek.
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Mehmet Demirkol
Birinci ve ikinci bölgelerde bir oyun ezberiniz olması lazım. Üçüncü bölgede ise ezber bozmanız gerekiyor. Özellikle de Konyaspor gibi alanı iyi kaplayan, kaymaları doğru yapan bir takıma karşı oynuyorsanız. Fenrbahçe’de dün eksik olan buydu. Eksik rakibine karşı sadece orta yaptı. Golü böyle buldu belki ve santim hesabıyla Alper’in golü de ofsayta takıldı. Ancak bu oyun Konya’yı huzursuz edecek işlerden uzaktı. Hep bekleneni yaptılar. Konya’yı şaşırtmadılar. Bunun için Moses önemli bir silah ama. Hep kalabalık içinde kaldı. Onu markajdan kurataracak plan çizmemiş Yanal. Düşük tempoyla top çevirip sonra da orta atmaktan ibaret bir oyun. Bunu Slimani’yle yapmak zor. İnanılmaz bir koordinasyonsuzluk gösterisi. Eğer Kocaman’ın takımı 60 dakika eksik oynamak zorunda kalmasa muhtemelen Fenerbahçe’ye çok büyük sıkıntılar yaşatabilirdi. Zajc neden oyundan çıktı? İşlemeyen o değildi. Fizik eksiklikten de bahsedemeyiz. Slimani çıksa daha doğru olmaz mıydı? Bir yıldız performansı izlemedik. Belki Fofana’nın attığı goldeki yetenek ve güç sebebiyle onu seçebiliriz. Kocaman’ın makinesinin 60 dakika eksik oynamasına rağmen pozisyonlar da bulup direnmesi diyebiliriz. Hafta içinde santrforluğu hatırlayan Slimani’nin sergilediği oyun Soldado’lu oyunun da sergilenmesini engelledi. 40 metre koşup orta sahadan aldığı topu geri pas olarak kullanan ilginç bir santrfor örneği. İngiltere sonrası yeniden doğmak için harika bir sahne bulduğunu düşündüm ama her gün eriyor. Ersun Yanal’ın değişiklikleri Fenerbahçe’nin oyununu olumlu etkilemiyor. Hatta çoğunlukla oyun geri gidiyor.