Uğur Meleke: Galatasaray ve Fenerbahçe play-off oynar mı?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Süper Lig’de ekstrem bir sezon yaşanacağının sinyallerini yıl boyunca almıştık; finale de 4 yarışçıyla, tarihe geçecek bir foto-finiş olacağı hissiyle geldik nihayet. Kalitemiz tartışılır ama rekabetçiliğimiz üst düzey: Şu anda Avrupa’nın top 10 liginde (play-offluları saymazsak) şampiyonun belli olmadığı sadece 2 turnuva var: İtalya ve Türkiye...
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2 / 6
Juventus’un da aslında 16 averaj farkıyla işi bitirdiğini varsayarsak, düğümün son haftaya kalacağı tek turnuva gibi gözüküyor Süper Lig... Beş büyük ligde şu anda liderlerle ikinciler arasındaki puan farkı toplamı tam 76... Almanya Ligi’nde pozitif averaja sahip tüm takımların averajını topladığınızda (65), Bayern’in averajı (67) etmiyor. Hatta Bayern ve PSG, bu sezon tüm maçlarına birer avans vererek başlasalardı dahi, şu anda yine lider olacaklardı.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
3 / 6
Avrupa sathında rekabetin bu denli zayıfladığı ortamda Süper Lig’de puan, averaj, hatta gol hesabı yapıyor durumdayız şu anda. Ötesi, ihtimali çok yüksek olmasa da, bayağı enteresan bir ekstra play-off olasılığı var önümüzde!
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
4 / 6
Süper Lig Müsabaka Statüsü’ne göre iki takımın puan eşitliği hâlinde, sırasıyla: a) Kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne, b) Kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz), c) Genel gol averajına, d) Gol sayısına, e) Hükmen yenilgi sayısına bakılıyor.
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
5 / 6
TFF, “Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi hâlinde, ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılır” diyor statüsünde. 33 ve 34’üncü haftalarda, Başakşehir 2’de 2 yapamaz, Fenerbahçe ile Galatasaray da şu sonuçları alırlarsa; iki takımın puanı, ikili averajı, gol averajı ve gol sayısı dengeye geliyor:
Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
6 / 6
İki takımın da ligde hükmen yenilgisi olmadığına göre, Futbol Müsabaka Talimatı, şampiyonu belirlemek için tarafsız sahada tek bir süper play-off maçı öngörüyor... Bu ihtimal, Galatasaray-Başakşehir, Galatasaray-Beşiktaş, Fenerbahçe-Başakşehir, Fenerbahçe-Beşiktaş ya da Başakşehir-Beşiktaş arasında yok. Çünkü hiçbir ikili averaj eşit değil. Üçlü puan eşitliği ihtimalleri incelendiğinde de yine ekstra play-off olasılığı doğmuyor, muhakkak takımlardan biri üçlü averaj üstünlüğüyle şampiyonluk ipini göğüslüyor. İhtimali elbette çok yüksek değil... Ama olur da bir ekstra-play off yaşanırsa, tarihi bir futbol günü olacağı muhakkak.