Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Olay sözler! 'Mister Comolli, Koç'a ne dediyse...'
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında da galibiyete ulaşamadı. Sarı lacivertlilerin futbolu yine eleştiri alırken, şu flaş yorumlar yapıldı...
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RÜŞTÜ REÇBER (HÜRRİYET) - Slimani’yi de maalesef göremedim. Bu arada yine söylüyorum ve yazıyorum; Mehmet Ekici’nin fiziksel olarak tam bir kontrolden geçmesi lazım. Bir futbolcu istese de bu kadar sakatlık yaşayamaz. Fenerbahçe, ilk yarının sonları ve ikinci devredeki oyunuyla 3 puanı belki alabilirdi ama yine karşılarına son vuruşlardaki beceriksizlik çıktı.
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ERCAN GÜVEN (MİLLİYET) - Ne Çubuklu Forma ne de Kadıköy ne de işini gücünü bırakıp tribünlere gelen vefakar taraftarlar çatır çatır oynayan bir rakipten üç puan almaya yetiyor artık... Mustafa Denizli’nin gol krallı, zirveye yerleşmiş, gol rekortmeni takımına karşı beraberlik, açıkçası “eldeki” Fenerbahçe için şahane sonuçtur.
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MEHMET DEMİRKOL (FANATİK) - Slimani defteri kapatmış görünüyor. Bütün sorun orada başlıyor. Sorunun tamamı o değil ama puan durumunun ilk sorumlusu o... Öte yandan Kasımpaşa’nın hücumu ile savunması başka iki takım gibi. Öndekiler şampiyon olabilir. Savunma küme düşebilir. Fenerbahçe içinse durum farklı. İki hattın da pek oluru yok.
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ERMAN TOROĞLU (SABAH) - Maçın 2-2 olduğuna bakmayın. Eğer bazı Kasımpaşalı oyuncular kendilerini göstermek için saçma sapan işler yapmasalar, "Ben biraz oynayayım, maça damga vurayım, Türkiye'de piyasa değerim artsın" demeseler çok rahat Fenerbahçe'yi yeneceklerdi. Sarı-lacivertlilerde uzun zamandır sakatlıktan dolayı oynamayan Mehmet Ekici, sahada kaldığı müddetçe iyi işler yaptı.
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ZEKİ UZUNDURUKAN (FOTOMAÇ) - Skor eşitlendikten sonra Fenerbahçe galibiyet golü için çok bastırdı. Oyun tek kaleye döndü. Ama bu takımın forveti Slimani! Çok şey beklememek lazım... Fenerbahçe yine alt sıralardan kurtulamadı... Kasımpaşa ise bu zor deplasmandan 1 puanla dönerek 2. sıradaki yerini korudu.
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UĞUR MELEKE (HÜRRİYET) - Fenerbahçe, sezona 4 Kuzey Afrikalı’yla başladı, 4’ü de o dönem ilk 11 şansı buldular. Önce Aatıf-Dirar kadro dışı kaldı. Sonra da Benzia-Slimani itibar kaybetti. Hafta içi sadece Benzia başlamıştı, dün de yalnızca Slimani 11’deydi. Türk futbolunun acı bir K.Afrika dersi aldığı sene oldu bu.
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EDİZ SIRAPINAR (MİLLİYET) - Fenerbahçe için şu sıralarda tutulacak en iyi dilek, “Süper Lig’in bir an önce bitmesi” olur... Devre arasında da acilen gelecek sezonu da karartmayacak kararların alınması şart... Hatta bunun için son üç haftayı beklemeye bile gerek yok.
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ERMAN ÖZGÜR (FANATİK) - Fenerbahçe takımı ne kadar mücadele ederse etsin işin sonunda sonuç bitiriciliğe bağlı. Slimani’nin oyununun yine hayal kırıklığı yaratması gecenin olayıydı. Mehmet Ekici, Fenerbahçe için çok önemli bir oyuncu haline gelmek için ilk adımı geç de olsa attı.
9/26
EMRE BOL (FOTOMAÇ) - Fenerbahçe taraftarı pankart açmış, "Her şey güzel olacak" diye... En kötü zamanlarda dahi umudun sözüdür bu. "Her şey çok güzel olacak." Bu takımla güzel olur mu bilemem. Açıkçası pek umudum da yok. Emin olun Kasımpaşa kadar kaliteli ayakları yok Fenerbahçe'nin. Sadece Diagne gibi bir golcüsü olsa bile her şey çok güzel olurdu! Koeman'ın sahaya çıkardığı kadro bence eldekilerin en iyisiydi. Mehmet Ekici'yi, "Acaba ne zaman sakatlanacak?" diye izleyen sadece ben miyim? Herkesi bu duruma getirdi.
10/26
GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH) - Sonuca şaşırmadan veya "nasıl olur?" demeden, lig ikincisi ile 15.'sinin karşılaştığını da anlamanız lazım. Oyuncu kalitesinde çok fark olmasa da birisi ötekinden daha iyi yönetiliyor. "Neden böyle?" diye bir merakınız varsa, Mister Comolli'yi aramanızı tavsiye ederim. Ali Koç ve arkadaşlarına ne dediyse, onları nasıl (!) inandırdıysa, belki sizi de ikna eder.
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Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 2-2'lik skorla bir puan aldı.
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Sarı lacivertlilerin ortaya koyduğu futbol yine göz doldurmadı.
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Fenerbahçe'nin futbolu ağır eleştiri aldı, taraftarlar ise yine tepkiliydi.
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İşte temposu yüksek ve pozisyonu bol olan Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından çarpıcı kareler...
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"Slimani hala Fenerbahçe'nin futbolcusu ve ona inanıyorum"
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Süper Lig'de Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldıkları maçta takımının sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.