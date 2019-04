Müthiş iddia! Fenerbahçe küme düşerse...

HER TÜRLÜ HÜCUM VARDI Alanya ilk yarı boyunca üstündü hele ilk 45’in sonlarında öyle müthiş bir baskı kurdular ki, istedikleri golü bulamalarının dışında her mükemmeldi. Alanyaspor bu süreçte Fenerbahçe kalesine istediği her şekilde hücum etti. Şutla geldi, göbekten top yaparak geldi, kanattan geldi. Kısacası futbolun her türlü hücum versiyonunu bizlere gösterdi.