Martin Skrtel'in sakatlanmasÄ±yla stoper ihtiyacÄ± daha da Ã§ok gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e'ye Ä°talya'dan gÃ¼zel haber geldi.
Spor Arena / DIÅž HABERLER
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Spor Arena / DIÅž HABERLER
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Martin Skrtel'in sakatlanmasÄ±yla stoper ihtiyacÄ± daha da Ã§ok gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e'ye Ä°talya'dan gÃ¼zel haber geldi.
Spor Arena / DIÅž HABERLER
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Ara transfer dÃ¶neminin sessiz takÄ±mlarÄ±ndan FenerbahÃ§e son gÃ¼nlerde sÃ¼rpriz bir hamle yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Teknik DirektÃ¶r AyÅŸkut Kocaman'Ä±n Trabzon maÃ§Ä± sonrasÄ±nda "Forvet deÄŸil stoper lazÄ±m" aÃ§Ä±klamasÄ± dikkat Ã§ekmiÅŸti.
Spor Arena / DIÅž HABERLER
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Ocak ayÄ±nda transfer yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyen Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m yÃ¶netimi, acil stoper ihtiyacÄ± sebebiyle son dakika hamlesi yapabilir. Milan'da forma giyen yÄ±ldÄ±z oyuncunun transferi gÃ¼ndemde.
Spor Arena / DIÅž HABERLER
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Serie A devi Milan, Arjantinli savunmacÄ± Gabriel Paletta ile yollarÄ±nÄ± resmen ayÄ±rdÄ±. sarÄ±-lacivertliler 32 yaÅŸÄ±ndaki stoperi uzun sÃ¼redir takip ediyordu. Milan Sportif DirektÃ¶rÃ¼ Massimilano Mirabelli, "Harika bir futbolcudan ziyade mÃ¼thiÅŸ bir insanÄ±n Ã¶nÃ¼nde eÄŸliyorum. Profesyonellik konusunda Ã¶rnek bir insan. Gabriel'e hayatÄ±nda baÅŸarÄ±lar diliyorum" ifadelerini kullanarak ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± resmi dille duyurdu.
Spor Arena / DIÅž HABERLER
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Antalyaspor, Galatasaray ve FenerbahÃ§e'nin radarÄ±nda olduÄŸu ifade edilen Tangocu'nun sarÄ±-lacivertlilere daha yakÄ±n olduÄŸu belirtiliyor.Â