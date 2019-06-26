Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Max Kruse'den heyecanlandıran Fenerbahçe açıklaması! İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe ile anlaşma sağladığı iddia edilen Alman golcü Max Kruse'den, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklama geldi.
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Kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. İslam Slimani ve Roberto Soldado ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında transfer edilen ancak beklenen performansı veremeyen Michael Frey'e de takım arıyor.
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En az 2 golcü takviyesi yapması gereken sarı lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesindeki bir numaralı isimse Max Kruse...
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Geçen sezon yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor.
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Takıma liderlik edebilecek oyuncular kazandırmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim; Emre Belözoğlu, Ljubomir Fejsa ve Aleksandar Kolarov ile anlaşma sağladı.
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Bu 3 transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.
Transferde oldukça fazla mesai harcayan sarı lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli'nin öncelikli hedefi Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Max Kruse...
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Sarı lacivertlilerin Alman forvetin transferini büyük ölçüde bitirdiği ve imza aşamasına gelindiği iddia edildi.
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Sezonun bitmesinin ardından Las Vegas'a giden Alman golcü, önceki gün Sportif Direktör Damien Comolli ile bir görüşme yaptı.
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"İmza için İstanbul'a geleceğim"
Görüşmede Kruse, "Birkaç gün içinde Almanya'ya döneceğim. Ailemle görüşüp ardından imza için İstanbul'a geleceğim" dedi.
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Golcülüğünün yanı sıra asistleriyle de öne çıkan tecrübeli oyuncu, yıllık 2,5 milyon euro garanti ücretle sarı lacivertli kulübe imza atacak.
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Takvim'de yer alan habere göre sarı lacivertliler, Werder Bremen ile sözleşmesi 30 Haziran 2019'da bitecek olan 31 yaşındaki Kruse için bonservis bedeli ödemeyecek.
Geride kalan sezonda Max Kruse, Werder Bremen formasıyla toplam 36 karşılaşmaya çıktı ve 12 gol, 13 asist üretmeyi başardı.