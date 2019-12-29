İşte Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı uçuran melek

Kendisiyle ilgili bize ilk ipucunu, bu sezon 0-0 biten Galatasaray maçının ardından Ersun Yanal vermişti. Yanal “Ozan’ın çıkışı hakında ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki sorumuza yanıt verirken, “Arkadaş çevresini değiştirdi, kendisini de her anlamda çok değiştirdi. Bir süredir ciddi bir ilişkisi var. O da kendisine çok önemli şeyler kattı” yanıtını vermişti.