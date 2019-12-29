İşte Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ı uçuran melek

Süleyman ARAT - Fenerbahçe'de gözden düşmüşken adeta yeniden doğan ve önceki gün yeni bir sözleşmeye imza atan Ozan Tufan’ın muhteşem geri dönüşünde payı olanları az çok herkes biliyor. Ama biri var ki o çok özel...
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Aytemiz Alanyaspor'daki kiralık döneminin ardından Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan'ın yükselişi devam ediyor. Genç futbolcu sarı lacivertli takımda Emre Belözoğlu'nun oynamadığı maçlarda kaptan olarak sahaya çıkıyor.
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Ozan'ın bu çıkışında önemli üç isim var. İlki Aytemiz Alanyaspor'a onu transfer eden onu disipline sokan Sergen Yalçın.
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İkinci isim Aytemiz Alanyaspor’da kiralık oynarken her maçını takip eden, Fenerbahçe’ye tekrar geri dönmesini isteyen teknik direktör Ersun Yanal.
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Üçüncü kişi ise takım içinde ona bir baba, bir ağabey gibi yol gösterip kanatlarının altına alan Emre Belözoğlu…
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Ama bir isim var ki onun varlığı Ozan Tufan'ın başarısında herkesten daha önemli bir yer tutuyor.
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Kendisiyle ilgili bize ilk ipucunu, bu sezon 0-0 biten Galatasaray maçının ardından Ersun Yanal vermişti. Yanal “Ozan’ın çıkışı hakında ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki sorumuza yanıt verirken, “Arkadaş çevresini değiştirdi, kendisini de her anlamda çok değiştirdi. Bir süredir ciddi bir ilişkisi var. O da kendisine çok önemli şeyler kattı” yanıtını vermişti.
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İşte Yanal’ın bahsettiği kız arkadaşını öncek gün, Ozan’la birlikte Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’de Valencia ile oynadığı maçta net olarak gördük. Devre arasında Ozan’ın yanına gittim, “Bu, Ersun Yanal’ın övgüyle bahsettiği hanımefendi değil mi?” diye sordum, “Evet abi” dedi ve gülümsedi.
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Tam o sırada başkan Ali Koç genç çifte haber yollatıp yanına çağırınca, o arada sadece, “Ozan, bu iş ciddi gözüküyor” deme fırsatı buldum. Aldığım yanıt yine bir gülümseme oldu.
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Ozan’dan izin alıp biraz araştırınca kız arkadaşının isminin Rojin Haspolat olduğunu öğrendim. Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun olan Haspolat, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirmiş.
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Ozan Tufan’la tam 1,5 yıldır ciddi bir arkadaşlık yaşayan Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor. Ozan’ın, menajeri Mirsad Türkcan ve Rojin Haspolat’ın önerisiyle evini Acarkent’ten Zekeriyaköy’e taşıdığı gelen haberler arasında. Resmi bir duyum olmasa da bu ciddi ilişkinin nikah masasına doğru gittiği de apaçık ortada.