"Hata yapma korkusuyla hakemlik zor iş"

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ankaragücü, ligin finansal olarak en sıkıntılı kulübü. Mütevazı imkanlar, oyunlarına da doğal olarak yansımış. Kazandıkları Kasımpaşa müsabakası dahil, her maçta topu rakibe bıraktılar.
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Kasımpaşa yüzde 64 topa sahip olup, şutlarda 27’ye 4 üstünlük kurduğu halde; Konya da yüzde 60 topla oynadığı halde puan kaybetti Ankaragücü’ne. Geride yedili blok halinde hiç bozulmadan duruyorlar, kazandıkları toplarla da Jamaikalı milli koşucu (ve santrfor) Orgill’i bulmaya çalışıyorlar.
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Dün Ankaragücü’nün Fenerbahçe’ye gol atabilmesi için iki opsiyon vardı: Birincisi, Orgill’in savunma arkasına yapacağı koşular. Zaman zaman sıkıntı yarattılar bu yolla. İkinci opsiyon da Fenerbahçe’nin çıkarken kaptıracağı toplardı.
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Sarı lacivertliler bu konuda cömertlerdi. Orgill (goldeki ilk kafasını da sayarsak) üç top kazandı Fenerbahçe savunmasından. Rami, ikisi gol pozisyonunda olmak üzere 3, Zanka da bir top kaybetti çıkarken.
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Rami’nin oyunda kaldığı 45 dakikada bu kadar kolay top kaybı yapmasını iki faktöre bağlıyorum:
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1-Sarı lacivertliler, aynen Alanya maçındaki gibi geriden topla çıkmanın sadece stoperlerin ayağının iyiliğiyle ilgili bir şey olduğunu sanıyorlar. Hayır, mesele sadece bu değil.
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Geriden oyun kurarken top ayağında olmayan oyuncuların da hareket etmeleri gerek. Zaten Emre dün oyuna girince, ‘geriden top nasıl çıkarılır’ dersi verdi arkadaşlarına.
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2-Rami sol stoperde ne kadar rahattı bilemiyorum. Top stop ederken veya sürerken bir an bile solunu kullanmıyor.
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Evet, belki Fenerbahçe’nin yediği gol ‘bir sol stoperin kullanmadığı sol ayağı’yla ilintiliydi ama Fenerbahçe’nin hücumdaki oyunu da ‘bir sol ayak resitali’ idi dün gece. İlk golü Zanka solla attı.
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İkinci golde Emre süper bir sol pas attı, Kruse soluyla çekip sağıyla asisti yaptı, Muriqi de soluyla fişi çekti.
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Bu gol de galiba herhangi bir gol değil, muhtemelen bu yılki Fenerbahçe’nin özeti: Emre’siz Fenerbahçe topu geriden sağlıklı çıkaramıyor. Emre olmadığında göbekte Ozan şart gibi.
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Golün yaratıcıları Kruse-Muriqi de, herhalde bu yıl birbirlerine gol attırma konusunda yarışacaklar. Özellikle Muriqi’in yanında ikinci santrfor olarak ben oynasam sezonda 5-6 gol atardım hissine kapılıyorum bazen! Öyle faydalı oynuyor Kosovalı santrfor.
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İLK YARIYA EKLENEN 30 SANİYE
HAKEM Bitigen, dün devrenin sonuna 3 dakika ekledi. 45:25’te Cebrail sakatlandı. 47:05’te maç tekrar başladı. Yani 1 dakika 40 saniye durdu oyun. Hakemse maçı 48:30’da apar topar bitirdi. O sakatlığın 30 saniyeden uzun sürdüğüne hakem dahil herkes emindi. Ama hakem tedirgin. Bir an önce bitireyim derdinde. Hata yapma korkusuyla hakemlik yapmak zor iş.
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Rüştü Reçber: Fenerbahçe’nin temel sorunu gereksiz telaş
YİNE müthiş bir taraftar, yine harika bir ambiyans... Böyle bir akşamda da tek şey beklenir; seyir keyfi yüksek bir futbol. Sahada olsam açıkçası bunun hakkını vermek için uğraşırdım. Neyse, Fenerbahçe’nin özellikle son iç saha maçlarında tempolu başlangıcını da göze önüne alırsam herhalde bu bekletim de boş olmayacaktı. Ki olmadı da. Yine aynı şekilde başladılar. Daha maçın başlarında pozisyonlara girmeye başladılar. Tek soru golün ne zaman geleceği idi. Hatta Deniz Türüç son vuruşları iyi yapsaydı maça 2 golle başlayacaktı.
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Ankaragücü de oyunun başlarında, “Buraya kolay pes etmeye gelmedim” dercesine takdir edilmesi gereken bir mücadele sergiledi. Özellikle orta alanda kaptıkları toplarla tehlike yaşatmaya çalıştılar. Fenerbahçe’nin bu top kayıplarındaki en önemli avantajı topu geri almak için ortaya koyduğu istekti. Bu anlayış bazen birçok tehlikenin önüne geçti.
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Fenerbahçe’nin hızlı oynama isteği güzel ama bir an önce gol atma düşüncesi sahada bazen sağlıklı kararlar vermenin önüne geçiyor. Hızlı bir hücumda en önemli şey topu doğru şekilde, doğru kişiyle buluşturmaktır ki sonuca gidilsin. Fenerbahçe bu tarz hücumlarda bu düşüncede eksik kalınca birçok atağı da sonuçsuz kalıyor.
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ADiL RAMi HAZIR DEĞiL
Dün en çok merak ettiğim en önemli isim Adil Rami idi. Ama bu maç onun test maçı mı? Tartışılır...Maç başladığından itibaren sahada bir tedirginliği vardı.
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Özellikle topu oyuna sokmadaki pas hataları ön plana çıktı ve bu kayıplardan bir tanesinde de kalelerinde golü gördüler. İlk maçta bu tarz şansızlıklar yaşanabilir, bu da aslında normal. Asıl önemli olan; tam hazır olmadığı yönündeki gözlemimdir. Şu haliyle, süratli ve hızlı bir oyuncuya karşı çok zorlanacaktır. F.Bahçe’nin iki stoperi de aynı tarzda olursa, ki şu an öyle, yarın çok daha büyük sorunlar yaşayacak demektir.
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F.Bahçe’nin böyle bir gol yedikten sonra hızlı cevap vermesi gerekiyordu ve cevabı da duran topla verdi. Tabii Korcan’ın hatası bu golün gelmesine de sebepti. Gol arama düşüncesini sahada hep gösterdiler.
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Pozisyonlar da buldular... Ama telaşı bir türlü engelleyemiyorlar. Fenerbahçeli futbolcular için herhalde en büyük sorun da bu olsa gerek. Neredeyse Deniz, Ozan ve Kruse her atağın başlangıcında ve sonundaydı.
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BASiT GOL YEMEMEYE DiKKAT ETMELiLER!
Fenerbahçe dün Ersun Yanal’ın değişiklikleri ile düşmeyen bir tempo sonucunda istediğini aldı. F.Bahçe için şu çok önemli. Ligin başından beri tek düşünceleri tempolarını düşürmeden maçları tamamlamak.
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Kazanmak için sonuna kadar mücadele ediyorlar ama bir şey bütün emeklerini boşa çıkarabiliyor, o da basit hatalar. Bunun ne kadar önüne geçerlerse işleri o kadar kolaylaşacaktır. Yani gol atmak için bu kadar uğraşırken basit gol yememek için de dikkat etmeliler.