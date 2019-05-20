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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.05.2019 - 23:54, Son Güncelleme:

Hamzaoğlu açıkladı! "Antrenmandan attım"

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Hamzaoğlu açıkladı! "Antrenmandan attım"

Fenerbahçe mağlubiyeti ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Son hafta çıkıp aynı şekilde mücadele edeceğiz. Matematiksel olarak halen şansımız var” dedi.

Süper Lig’in 33. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe’nin BB Erzurumspor’u 1-0 yendiği müsabakanın ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iyi mücadele ettiklerini fakat penaltı pozisyonundan sonra oyun dengelerinin bozulduklarını ifade ederek, “Bugün kazanmamız gereken bir maçtı ama maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Matematiksel olarak halen şansımız var. Oyunu baştan tutmaya çalıştık. Oyunumuzu üçüncü bölgeye yığarak kazanmayı amaçlıyorduk. İstediğimiz gibi gelişiyordu oyun ama ta ki penaltı pozisyonuna kadar. Biz ne yapalım oyuncularımıza ceza sahasına girince yere mi atın diyelim. Biz dürüst olun kendinizi atmayın haksız kazanç yapmayın dedik. Maalesef bu adaleti dağıtanlar doğru yerlere hakkı vermiyor. Biz yine dürüst oynamaya devam edeceğiz. Çok hakkımız yendi. Hakem bugün iyi bir maç yönetti ama VAR hakemi pozisyonda ısrarla çağırıyorsa bizim Sunu’ya da aynısı oldu ona da çağırsaydı. Çok konuşmak istemiyorum. Eğer kural hatası varsa biz atmosferden bunu atlamış olabiliriz ama bunu inceleyeceğiz. Oyuncularımız engelleniyor ama kendini atmayınca penaltı verilmiyor. Penaltı pozisyonunda çarpışılıyor ama penaltı veriliyor. Ufak temaslara penaltı verilmiyor. Eğer buna vereceksen bütün ufak temaslara ver. Bir futbol ortamında herkesin oturup beraberce bir karar alması lazım. Herkes hata yapar ama herkesin biraz daha dikkatli olması lazım. Rashad Muhammed davranışlarından dolayı kadro dışı bıraktık o yüzden maç kadrosunda yoktu. En son ki yaptığı davranıştan dolayı ise antrenmandan attım. Neyin ne olacağı belli olmaz biz çıkıp yine aynı şekilde maçımızı oynayacağız” dedi.

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