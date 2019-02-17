Fenerbahçe'yi bekleyen kritik 4 maç!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'yi bekleyen kritik 4 maç!
GeriFutbol Fenerbahçe'yi bekleyen kritik 4 maç!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
17 Şubat 2019 - 12:04,

Fenerbahçe'yi bekleyen kritik 4 maç!

Spor Toto Süper Lig'in 22 haftalık bölümünü, 24 puanla düşme hattının bir sıra önünde, 15. sırada tamamlayan ve tarihinin en kötü dönemini yaşan Fenerbahçe'yi ligde zor günler bekliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/16

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor'u konuk etti.

2/16

Müsabakayı 65 dakika boyunca 10 kişi götüren rakibine karşı skorda üstünlük kuramayan sarı-lacivertli ekip, maçı 1-1 tamamlayarak çok önemli 2 puanı bıraktı.

3/16

Kara bulutlar geri geldi

Bu sonuçla son iki haftada yalnızca bir toplayabilen Kanarya, Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetlerinin ardından çıkışını sürdüremedi.

4/16

Yanal da çare olamadı

Ersun Yanal'ın takımın başına getirilmesinin ardından Süper Lig'de 7 maç oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda 4 beraberlik, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

5/16

Yanal'ın da çare olamadığı Fenerbahçe, ligin geride kalan 22 haftalık bölümünde yalnızca 24 puan toplayabildi ve 44 puan kaybetti.

6/16

Ligde 24 puanı bulunan 16. sıradaki Ankaragücü ile aynı puanda olan sarı-lacivertli ekibi zor günler bekliyor.

7/16

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında zorlu derbide deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak.

8/16

Bu zorlu derbinin ardından ikinci yarının en çok puan toplayan ekiplerinden Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

9/16

Sarı Kanarya, 26. haftada ise ligin açık ara lideri Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

10/16

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hemen arkasından Hakan Keleş'le büyük çıkış yakalayan Sivasspor'u konuk edecek. 

11/16

28. haftada ise dev derbide Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'nin, bu zorlu süreçte kaç puan toplayacağı ise büyük merak konusu...

12/16

İşte Fenerbahçe'nin 6 maçlık fikstürü:

23. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

24. hafta: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

13/16

25. hafta: Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

26. hafta: Fenerbahçe - Sivasspor

14/16

27. hafta: MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

28. hafta Fenerbahçe - Galatasaray

15/16
16/16

Günün en popüler bahislerini kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

Maç sırasında evine hırsız girdi! 300 bin euro...

Bursa'da şoke eden pankart!

Fenerbahçe'yi bekleyen kritik 4 maç!

Ağabeyinin naaşını görünce o an... Kahreden veda...