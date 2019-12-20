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Futbol
19 Aralık 2019 - 22:20,

Fenerbahçe'nin istediği Kolarov'dan aşk iddialarına yanıt!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Aleksandar Kolarov ile İtalyan manken Cristina Buccino'nun birlikte olduğu iddia edildi.

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Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Kolarov'un İtalyan manken Cristina Buccino ile birlikte olduğu yönündeki iddialar hakkında iki cepheden de açıklamalar geldi.

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Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız sol bek Aleksandar Kolarov, İtalyan mankenle aşk yaşadığı iddialarını reddetti.

3BUCCINOYU TANIMIYORUM

"BUCCINO'YU TANIMIYORUM"

Kolarov, "Bir söylenti ortaya çıktı. Cristina Buccino ile ilişki yaşadığımız yazıyor ama böyle bir şey yok. Kendisini tanımıyorum" haberlerin gerçek olmadığını vurguladı.

4BUCCINODAN SERT AÇIKLAMA

BUCCINO'DAN SERT AÇIKLAMA

Cristina Buccino ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları sert bir dille yalanladı. İşte Buccino'nun açıklaması;

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Böyle bir paylaşım yaptığım için üzgünüm. Normalde bu tarz dedikodulara asla cevap vermem ama son günlerde tanımadığım insanlar da dahil birçok mesaj aldım.

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Bu haberlerin nasıl yapıldığını dahi bilmiyorum, hatta konuya dair hiçbir şey bilmiyorum ama yine de bir şeyler söylemek istedim. Gerçekten kırıldım.

7KIZGINIM, İSYANIM...

"KIZGINIM, İSYANIM..."

Her şeyden öte, kendilerini gizleyen 3-5 salağa kızgınım. Çıkan haberler tamamen yalan ama haberi kimin yaptığını maalesef bilemiyorsun. Prim yapabilmek için 3-5 aptalca şey yazıyorlar ve bir yere varacaklarını sanıyorlar. İsyanım için tekrar özür dilerim ama bu dedikodulara nokta koymam gerekiyordu"

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Roma'ya transfer olduktan sonra 12 yıllık eşi Vesna Kolarov'dan ayrılmıştı. Buccino ise daha önce Cristiano Ronaldo ile de kısa süreli bir aşk macerası yaşamıştı

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Fenerbahçe'nin devre arasında bir kez daha Aleksandar Kolarov için Roma'nın kapısını çalması bekleniyor. İtalya basını, Sırp futbolcunun Serie A ekibinde kalmak istediğini belirtiyor.

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