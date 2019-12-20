Fenerbahçe'nin istediği Kolarov'dan aşk iddialarına yanıt!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Aleksandar Kolarov ile İtalyan manken Cristina Buccino'nun birlikte olduğu iddia edildi.
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Fenerbahçe'ye transferi konuşulan Kolarov'un İtalyan manken Cristina Buccino ile birlikte olduğu yönündeki iddialar hakkında iki cepheden de açıklamalar geldi.
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Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan yıldız sol bek Aleksandar Kolarov, İtalyan mankenle aşk yaşadığı iddialarını reddetti.
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"BUCCINO'YU TANIMIYORUM"
Kolarov, "Bir söylenti ortaya çıktı. Cristina Buccino ile ilişki yaşadığımız yazıyor ama böyle bir şey yok. Kendisini tanımıyorum" haberlerin gerçek olmadığını vurguladı.
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BUCCINO'DAN SERT AÇIKLAMA
Cristina Buccino ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak iddiaları sert bir dille yalanladı. İşte Buccino'nun açıklaması;
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Böyle bir paylaşım yaptığım için üzgünüm. Normalde bu tarz dedikodulara asla cevap vermem ama son günlerde tanımadığım insanlar da dahil birçok mesaj aldım.
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Bu haberlerin nasıl yapıldığını dahi bilmiyorum, hatta konuya dair hiçbir şey bilmiyorum ama yine de bir şeyler söylemek istedim. Gerçekten kırıldım.
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"KIZGINIM, İSYANIM..."
Her şeyden öte, kendilerini gizleyen 3-5 salağa kızgınım. Çıkan haberler tamamen yalan ama haberi kimin yaptığını maalesef bilemiyorsun. Prim yapabilmek için 3-5 aptalca şey yazıyorlar ve bir yere varacaklarını sanıyorlar. İsyanım için tekrar özür dilerim ama bu dedikodulara nokta koymam gerekiyordu"
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Roma'ya transfer olduktan sonra 12 yıllık eşi Vesna Kolarov'dan ayrılmıştı. Buccino ise daha önce Cristiano Ronaldo ile de kısa süreli bir aşk macerası yaşamıştı
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Fenerbahçe'nin devre arasında bir kez daha Aleksandar Kolarov için Roma'nın kapısını çalması bekleniyor. İtalya basını, Sırp futbolcunun Serie A ekibinde kalmak istediğini belirtiyor.