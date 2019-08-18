Fenerbahçe'de bir dönemin sonu! Volkan Demirel...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Volkan Demirel, yönetimin gelen teklifi reddedince anlaşma sağlanamadı. Sarı-lacivertlilerde 17 sezonluk dönemin sonu gelmiş oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İşte detaylar...
2
17 sezondur forma giydiği sarı lacivertli kulüpte 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa kazanan Volkan Demirel, yeni sezonda takımda olmayacak.“Kaleciliği bırak, teknik heyette görev al” teklifini geri çeviren 37 yaşındaki file bekçisi bir sezon daha oynamakta ısrar edince anlaşma sağlanamadı.
3
FENERBAHÇE’de 17 sezondur forma giyen ve uzun yıllardır kaptanlık yapan kaleci Volkan Demirel’in hikâyesinde sona gelindi.
4
2018-2019 sezonuyla birlikte sözleşmesi de biten 37 yaşındaki tecrübeli file bekçisiyle takımın kampları öncesinde herhangi bir görüşme gerçekleştirilmedi.
5
Sarı lacivertlilerle ne Samandıra’da ne de kamplarda hiçbir çalışmada bulunmayan Volkan, kendisiyle diyalog kurulana dek ailesiyle tatildeydi.
6
Başarılı kaleci, Fenerbahçe’de bir sezon daha oynayıp camiaya şampiyonluk yaşayarak veda etmek istediğini yakın çevresine, teknik heyete ve yönetime tebliğ etti.
7
Emre Belözoğlu formülünü reddetti
TEKNİK direktör Ersun Yanal, takıma yıllarca emek veren ve birçok başarıya imza atan Volkan Demirel’in sezon başında Başakşehir’den gelen Emre Belözoğlu ile takıma ağabeylik yapmasından yana görüş belirtirken, sarı lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli’nin bu görüşte olmadığı öne sürüldü.
8
Ardından yönetim tarafından Volkan’a saha kenarında, teknik heyette yer alması yönünde bir yol sunuldu.
9
Bir sezon daha F.Bahçe kalesinde görev yapmak istediğinin altını çizen deneyimli futbolcu ise bu teklife olumlu yanıt vermedi ve kendisini formda hissettiğini, aktif futbol yaşantısına devam etmek istediğini ifade etti.
10
Yönetimin veda mesajı yayınlaması bekleniyor
KALEDE, geçen sezon Bursaspor’dan gelen Harun Tekin ve Ankaragücü’nden bu sezon başında transfer edilen Altay Bayındır’la sezonu geçirmeyi planlayan sarı lacivertliler, bir diğer file bekçisi Berke Özer’i de Belçika takımlarından Westerlo’ya kiraladı.
11
Volkan Demirel’in ise tüm bu gelişmelerin ardından bu sezon kadroda yer almayacağı kesinleşti.
12
Yönetimin önümüzdeki günlerde resmi siteden bir veda mesajı yayınlaması bekleniyor.
13
Demirel, kulüp kariyerinde şu ana dek 515 maçta oynayıp 505 gol yedi. 45 bin 941 dakika sahada kalan tecrübeli kaleci, 5 Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupa kazandı. Volkan, 63 kez de A milli oldu.