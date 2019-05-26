Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe gözünü kararttı! Başakşehir'den 4 oyuncu...
Sezonun bitimiyle birlikte Süper Lig'de transfer hareketliliği hızlı başladı! Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den ayrılma durumunun belirmesiyle birlikte İstanbul ekibinde yaprak dökümü bekleniyor...
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Fenerbahçe yönetimi, kötü geçen sezonu unutturmak ve 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için yoğun mesai harcıyor.
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Bu kapsamda tecrübesinden yararlanmak amacıyla eski oyuncusu Emre Belözoğlu ile 1 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in 3 ismine daha göz dikti…
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Başkan Ali Koç ve ekibinin Edin Visca ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi! Boşnak yıldızın yanı sıra iki futbolcu daha sarı-lacivertlilerin radarında...
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Ayrıca takımdan ayrılması muhtemel Volkan'ın yerine kaleci Mert Günok'u, orta sahaya takviye yapmak amacıyla da İrfan Can Kahveci'yi transfer etmeyi planladığı öğrenildi.
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Fenerbahçeli idarecilerin bu üç oyuncu için Başakşehir'le önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor.
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BU arada Ersun Yanal'ın transfer raporunda 30 futbolcuya yer verdiği, listenin başına ise Trezeguet ve Azubuike'yi yazdığı belirtildi.
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Yanal'ın, özellikle Trezeguet'nin alınmasını istediği ancak yönetimin Mısırlı yıldızın yüksek maliyeti nedeniyle henüz bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.
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Trezeguet, uzun zamandan bu yana Galatasaray'ı radarında... Kasımpaşa'nın yıldız futbolcuyu 10 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayacağı gelen bilgiler arasında.
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Çaykur Rizespor'da Melnjak ve Azubuike tanıtıldı
Tecrübeli hocanın orta alan kurgusunu üzerine yapmayı planladığı Azubuike'nin transferi ise Trezeguet'ye göre daha kolay gözüküyor. Fenerbahçe Nijeryalıyı kiralama yoluyla kadrosuna katmayı planlıyor.
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Öte yandan Hollanda basınından De Telegraaf, Fenerbahçe'nin PSV'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Adam Maher ile ilgilendiğini yazdı.
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FREY'E SÜRPRİZ TALİP
Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen isimlerden Michael Frey için sürpriz bir talip çıktı. İngiltere Championship takımlarından Leeds United’ın İsviçreli forveti izlediği vurgulandı. Fenerbahçe’de bu sezon 5 gol atan 24 yaşındaki Michael Frey’in takımdan ayrılması düşünülüyor.
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Fenerbahçe’de sezon başı kadroya katılan ancak beklentileri karşılayamayan Michael Frey için sürpriz bir gelişme yaşandı. İngiltere’de Championship kulüplerinden Leeds United’ın Frey’yi yakından takip ettiği yazıldı.
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Leeds United’ın yaz transfer döneminde kadrosuna 2 oyuncu katmak istediği, bu isimlerden birinin de İsviçreli forvet olduğu belirtildi.
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İngiliz ekibinin hem Fenerbahçe’den Frey için hem de yine İsviçre’den St Gallen’den stoper Silvan Hefti için girişimlerde bulunacağı aktarıldı.
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Forvet bölgesi için sezon başında yaptığı Islam Slimani ve Michael Frey transferlerinde hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertliler yeni sezonda gol yollarında sıkıntı yaşamak istemiyor.