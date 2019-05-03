Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tweetli yanıt
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yönelik resmi sitesinden yayımadığı sert açıklamaya sarı-kırmızılı kulüp bir tweet ile yanıt verdi.
Şampiyonluk hedefine odaklandıklarını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından "Duyulmuyor sesiniz... Tek derdimiz hedefimiz" mesajı verildi.
Galatasaray'ın mesajı kısa sürede büyük etkileşim aldı.
Duyulmuyor sesiniz... 🙃— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 3 Mayıs 2019
Tek derdimiz hedefimiz! 🏆 pic.twitter.com/DrEuvUGTSI
Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'da bu mesajla sarı-lacivertli rakiplerine gönderme yaptı...
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