Galatasaray'da şampiyonluğun şifresi: 180 dakika
Fatih Terim, Florya’da oyuncularıyla toplu hâlde ve bireysel görüşmeler yapıp Gençlerbirliği ile Medipol Başakşehir maçlarının önemine dikkat çekmeye çabalıyor.
İşte Florya’nın ortak fikri; şampiyonluğun şifresi, 180 dakikada saklı! Bitime 7 hafta kalırken Galatasaray şampiyonluk hesaplarına yoğunlaştı. Yarın G.Birliği deplasmanına çıkacak olan Cimbom’da 21. şampiyonluk ışığının, sıradaki iki maçla daha da güçlü yanacağı görüşü hakim... Fatih Terim ve futbolcular, G.Birliği ile Başakşehir randevularının en kritik virajlar olduğunu düşünüyor.
6 PUAN YÜZDE 51 BİTİRİR
Fatih Terim ve Galatasaray takımının hedefi elbette kalan maçlarda 21 puan almak... Ancak herkes, sıradaki 2 maçtan 6 puan çıkarılması durumunda bu işin yüzde 51 biteceğine inanıyor. Çünkü hesaplara göre Aslan bu iki maçı kazanırsa, kalan 5 haftada 3 puan kaybetme lüksüne sahip olacak. Yani Galatasaray, iki mücadelede yara almazsa, 5 haftada 1 karşılaşmayı kaybetse dahi şampiyonluk kupasını kaldıracak.
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