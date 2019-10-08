Galatasaray'da radikal kararlar! 4 isme sözleşme yok
Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Mariano, Nagatomo, Emre Taşdemir ve Ryan Donk ile yolların ayrılması planlanıyor.
Galatasaray yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından sert kararlar almaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Mariano, Nagatomo, Ryan Donk ve Emre Taşdemir ile yola devam etmeyecek.
Sezon başında 1 yıllık imza atan Selçuk İnan da kariyerine nokta koyacak. Yönetim sadece genç futbolcular Atalay Babacan ve Yunus Akgün ile kısa süre içinde nikah tazelemeyi planlıyor.
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