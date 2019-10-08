Galatasaray'da 1 golün maliyeti 41 milyon TL
Çok flaş transferlere imza atan ve futbolcularına bonuslar hariç toplam 287 milyon lira maaş ödeyen Galatasaray 10 resmi maçta sadece 7 gol atabildi. Cimbom’un 1 golü böylece 41 milyona mal oldu.
Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da büyük bir hüsran yaşanıyor... Sezon başında önemli transferlere imza atan Sarı-Kırmızılılar oldukça fazla bir mali yükün altına girerken, futbolculara bonuslar hariç 287 milyon lira maaş ödeniyor. Buna karşın Galatasaray 10 resmi maçta ağlara sadece 7 gol bırakabildi.
Böylece Sarı-Kırmızılılar'ın 1 golünün maliyeti 41 milyon lira oldu. Transferi çok büyük ses getiren ve 5 milyon Euro garanti ücret ödenen Falcao 4 resmi maçta 1 golde kaldı. İmza parası ile birlikte bu sezon 4.5 milyon Euro kazanan Babel 2 gol atabildi. Yüksek maaş alan diğer isimlerinden Feghouli de takıma gol katkısı veremedi.
4 MAÇA ÇIKTI 1 GOL ATABİLDİ
Yılın en flaş transferi olan Radamel Falcao Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıktı. Sadece Kasımpaşa maçında ağları havalandırabilen Kolombiyalı forvet beklentileri karşılaşamadı..
FİZİK OLARAK HAZIR DEĞİL
Transfer sürecinin uzaması nedeniyle Monaco ile idmana çıkamayan Falcao henüz fizik olarak hazır değil..
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