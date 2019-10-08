Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'den 2 saatlik zirve
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim karşılıklı demeçler sonrası bir araya geldi.
Galatasaray'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Kulüp Başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim bir araya geldi.
Gençlerbirliği maçı sonrası, “Biraz da ceza almayanlar konuşsun” çıkışı yapan Terim’e, Cengiz “Herkes kendi işine bakmalı” yanıtı verince
ikili arasında gerilim olduğu konuşulmaya başlanmıştı.
İkili, dün Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi. 2 saat süren toplantının son derece pozitif geçtiği öğrenildi.
Terim, yönetimden daha fazla destek beklediğini belirtirken, Cengiz ise “Biz her zaman seninleyiz. Kriz bekleyenler daha çok bekler” dedi.
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