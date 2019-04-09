Galatasaray'a küfür eden Dirar mı?
Ligde 27. hafta maçları son bulurken, gözler gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çevrildi.
Dünyanın ve Türkiye'nin merakla beklediği derbi öncesi ortalığı karıştıran görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde performansı ile göz dolduran Faslı yıldız Nabil Dirar'a ait olduğu iddia edilen video sosyal medyaya damga vurdu.
33 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile ilgili küfürlü bir ifadesinin yer aldığı görüntülerde "Dirar Cimbom'un..." sözleri duyuluyor.
Fakat videonun Nabil Dirar'ın kardeşine ait olduğu da iddia edildi.
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