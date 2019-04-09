Fenerbahçe'de Tolgay sınıfta kaldı
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan halan Ersun Yanal'ın istediği seviyeye gelememesi can sıkmaya başladı.
Ersun Yanal’ın ısrarıyla Beşiktaş’tan transfer edilen Tolgay Arslan, kondisyon olarak bir türlü beklenen seviyeye gelemedi.
Gurbetçi orta saha oyuncusunun 18 günlük milli arada toparlanması umuluyordu. Ancak Tolgay, Ankaragücü karşısında kısa sürede yoruldu.
Tolgay Arslan, ikinci yarıda iyice oyundan düştü. Serdar Aziz’in sakatlığına rağmen 81. dakikada son oyuncu değişikliğinde Tolgay kenara geldi. (Fanatik)
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1'lik Ankaragücü maçı sonrası bu açıklamayı yapmıştı...
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