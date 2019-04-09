Mehmet Ekici’ye yüklü para cezası
Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşen Mehmet Ekici’ye yüklü bir para cezası kesilecek.
Mehmet Ekici, Türkiye kariyerinde ligdeki ilk kırmızı kartını Ankaragücü maçında gördü. Galatasaray derbisinde görev yapamayacak olan başarılı oyuncuya ceza verileceği öğrenildi.
Yönetimin sert bir şekilde uyaracağı Mehmet Ekici’ye yüklü bir para cezası da kesilecek. Yönetim, bunun için Ersun Yanal ve Volkan Ballı’nın raporunu bekliyor.
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