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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
15.04.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

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Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Başakşehir’in deplasmanda Beşiktaş’a yenilmesiyle Galatasaray 6 puanlık farkı, Kadıköy’de kazanması halinde 3’e indirme şansı yakalamıştı.

Ancak Fenerbahçe deplasmanlarındaki kazanamama kabusu devam edince hesaplar yine karıştı. 1-1 biten derbinin ardından puanını 56’ya çıkaran Sarı-Kırmızılılar’la lider arasında 5 puan fark kaldı. Dolayısıyla futbolseverler bitime 6 hafta kala eline kağıt kalemi aldı.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?
Ortadaki en net senaryolar ise şu: En başta Galatasaray tüm maçlarını kazanmak zorunda. Buna karşılık lider Başakşehir 6’da 6 yaparsa tarihe geçip şampiyon olacak. Ancak Turuncu-Lacivertliler’in bunu başarabilmek için deplasmanda Galatasaray’ı yenmesi gerekecek.

Tek deplasmanı Sivas!

Aslantepe’deki maçı Galatasaray’ın kazanması halinde ise ipler Sarı- Kırmızılılar’a dönecek. Çünkü Başakşehir’in, Galatasaray’a yenilmesi halinde diğer 5 maçta alacağı tek beraberlik bile Fatih Terim ve öğrencilerinin zafere ulaşmasını sağlayacak. Çünkü sezonun ilk yarısında Başakşehir ile Aslan arasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Bu nedenle ikili averajı eline alacak olan Cim Bom hedefi yakalayacak. Sezon sonuna kadar evinde 3 maç oynayacak Aslan; Kayseri, Beşiktaş ve Başakşehir’le kozlarını paylaşacak. Son 6 maçının 4’ünü içeride oynayacak olan Başakşehir ise yalnızca 31. haftada Sivas deplasmanı için İstanbul dışına çıkacak. Rize, Göztepe, Ankaragücü ve Alanya’yı ağırlayacak.

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