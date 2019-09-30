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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
IHA
30.09.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Galatasaray, 18 yıl sonra PSG’ye rakip

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Galatasaray, 18 yıl sonra PSG’ye rakip

Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile en son 13 Mart 2001’de rakip oldu. Bugüne kadar oynanan 4 resmi maçta iki takımın da 2’şer galibiyeti bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın Fransız ekibi Paris Saint Germain ile evinde karşı karşıya gelecek. Bu sezonki Avrupa kupaları macerasına Club Brugge deplasmanında başlayan olan sarı-kırmızılılar, maçtan beraberlikle ayrıldı.

En son 2001’de rakip

Galatasaray, Paris Saint Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk karşılaşmalarını UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda 17 Ekim 1996 tarihinde İstanbul'da oynadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-2 kazandı.

Son müsabaka ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 13 Mart 2001'de Fransa'da yapıldı. Bu maçtan PSG 2-0 galip ayrıldı.
Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanan 4 karşılaşmada iki takım da 2 galibiyet aldı. Aslan 5 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Fransızlar ile 17 kez karşılaştı

Galatasaray, Fransız takımları ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de rakiplerine mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 28 gole engel olmadı.

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