Fatih Terim’in korktuğu başına geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Terim’in korktuğu başına geldi
GeriFutbol Fatih Terim’in korktuğu başına geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
30.09.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Fatih Terim’in korktuğu başına geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Takıma geç katılan Feghouli, Belhanda, Muslera, Lemina, Nzonzi ve Falcao, hem fiziksel hem oyun olarak istenen düzeye gelemedi. Hızlı ve dikine oynayan Onyekuru’nun boşluğunu dolduramayan G.Saray, Falcaoyu da iyi kullanamıyor.

LİGİN ilk 6 haftasını 9 puanla tamamlayarak son 30 sezonun en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 0-0 biten Fenerbahçe derbisi sonrası oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Maçın analizini yapıp hataları anlatan Terim, “Ligde daha 28 maçımız var. Bu kayıp telafi edilir ancak Şampiyonlar Ligi’nde yanlış yapma lüksümüz yok. Oranın telafisi daha zor. Şimdi bu maçı unutup, Paris Saint Germain’e konsantre olmalıyız” dedi. Terim daha sonra yardımcılarıyla değerlendirme toplantısı yaparken, takımın önemli sorunları şöyle sıralandı:

Falcao yeterince topla buluşamıyor 

GALATASARAY’daki problemlerin en büyüğü Radamel Falcao’nun servis yapılamaması. Kolombiyalı yıldız, Fenerbahçe derbisinde ceza sahasında sadece bir kez topla buluşabildi. Onda da topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçerli olmadı. Falcao, maç boyunca rakip defansın arkasına defalarca koşu yaptı ancak pas alamadı. Sarı kırmızılı teknik heyet öncelikle bu sorunu ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Dikine ve ileriye oynayamıyor

TAKIMDA henüz yüksek sesle dile getirilmese de Henry Onyekuru’nun eksikliği çok hissediliyor. Mevcut kadroda Onyekuru tarzında takımı ileriye ve dikine götürecek bir oyuncu bulunmuyor. Onyekuru’nun bölgesine transfer edilen Ryan Babel, bu yöndeki beklentileri yerine getiremiyor. Sağ kanatta görev yapan Soﬁane Feghouli de sezona tutuk başladı. Babel ve Feghouli’nin bu performansları hem hızını kesiyor hem de pozisyon üretimini engelliyor.

As futbolcular hazır değil

FATİH Terim’in en büyük endişesi, takımın omurgasını oluşturan oyuncuların çoğunun sezon başı hazırlık kampına katılmaması idi. Fenerbahçe derbisindeki ilk 11’in 6’sı; Feghouli, Belhanda, Muslera, Lemina, Nzonzi ve Falcao, kamplara gelemedikleri için hem fiziksel hem oyun olarak istenen seviyeye gelemedi. Futbolcular özellikle koşu mesafesinde sınıfta kaldı. Terim, kondisyoner Andrea Bartali’den bu oyuncuları ekstra çalıştırmasını istedi.

Fatih Terim’in korktuğu başına geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ryan Babel’e kulübe yolu göründü
Golfte büyük finale iki bilet
Fenerbahçe’de sıra savunmada
(ÖZEL HABER) TFF Başkanı Nihat Özdemir: ‘Fikret Orman’a bırakma diyeceğim’