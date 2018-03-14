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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol G.Saray ve F.Bahçe derbilerinde fatura ağır oluyor!
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Futbol
AA
14.03.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

G.Saray ve F.Bahçe derbilerinde fatura ağır oluyor!

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G.Saray ve F.Bahçe derbilerinde fatura ağır oluyor!

Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 8 sezonda oynanan derbilerin faturası iki takım için de ağır oldu.

İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) iki takım arasındaki derbi maçlardan sonra son 8 sezonda sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 566 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 179 bin 500 lira para cezası verdi.

Fenerbahçe'ye 7 maç seyircisiz oynama

Derbilerin ardından son 8 sezonda Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.
Spor Toto Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.
Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

Oyunculardan en fazla ceza Engin Baytar'ın

İki takımın rekabetinde son 8 sezonda sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel ve Raul Meireles 8'er, sarı-kırmızılılarda ise Engin Baytar 11 maç ceza aldı.
Engin, 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 11 maç menle cezalandırıldı.

Son 8 sezonda alınan cezalar

İki takım arasında son 8 sezonda yapılan maçların ardından PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:

2017-2018 sezonu:

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017)

Galatasaray: 250 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası.

2016-2017 sezonu:

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (20 kasım 2016)

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.
Galatasaray: 29 bin lira para cezası.

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017)
Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama.
Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası.

2015-16 sezonu:

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015)

Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası.

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016)

Galatasaray: 65 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

Ziraat Türkiye Kupası Final maçı (26 Mayıs 2016)

Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası.

Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezası.

2014-2015 sezonu:

TFF Süper Kupa maçı (25 Ağustos 2014 - Manisa)

Fenerbahçe: 120 bin lira, Volkan Demirel'e 3 maç men ve 17 bin 500 lira, yönetici İlhan Ekşioğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira.
Galatasaray: 250 bin lira.

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014)

Galatasaray: 60 bin lira.

Fenerbahçe: Bruno Alves 2 maç men.

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015)

Fenerbahçe: 230 bin lira.

2013-2014 sezonu:

TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)

Galatasaray: 99 bin lira.

Fenerbahçe: 110 bin lira.

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013)

Fenerbahçe: 150 bin lira.

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira.

Fenerbahçe: 15 bin lira.

2012-2013 sezonu:

TFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzurum)

Galatasaray: 75 bin lira, Engin Baytar'a 11 maç men ve 20 bin lira.

Fenerbahçe: 15 bin lira, teknik direktör Aykut Kocaman'a 10 bin lira.

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012)

Galatasaray: 50 bin lira.

Fenerbahçe: 60 bin lira, Meireles 4 resmi maç ve 20 bin lira.

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013)

Fenerbahçe: 170 bin lira, Volkan Demirel 5 maç men ve 16 bin 500 lira, Meireles 4 maç men 20 bin lira.
Galatasaray: Sabri Sarıoğlu 4 maç men ve 13 bin 500 lira.

2011-2012 sezonu:

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (7 Aralık 2011)

Galatasaray: 5 bin lira.

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2012)

Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin lira.

Galatasaray: Antrenör Hasan Şaş'a 1 maç men.

Spor Toto Süper Final (22 Nisan 2012)

Galatasaray 5 bin lira.

Spor Toto Süper Final (12 Mayıs 2012)

Fenerbahçe: 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 lira

Galatasaray: 10 bin lira para cezası, kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetici Necati Demirkol'a 21'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası.

2010-2011 sezonu:

Spor Toto Süper Lig ilk yarı (24 Ekim 2010)

Fenerbahçe: 22 bin 500 lira.

Galatasaray: 20 bin lira.

Spor Toto Süper Lig ikinci yarı (18 Mart 2011)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama, Milan Baros 3 maç men.

Fenerbahçe: 15 bin lira.

Öte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesi cezası da uygulanmıştır.

Not: TFF Tahkim Kurulu tarafından indirilen cezalar esas alınmıştır.

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