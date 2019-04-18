Frey'den taraftarları çıldırtan hareket!
Fenerbahçe bu yıl kötü bir sezon geçirirken, yaşanan bu olay taraftarların tepkisini çekti.
Gol yollarında sorun çeken Fenerbahçe, yeni transferler Slimani ve Frey'den istediği verimi alamadı. Ersun Yanal'ın kadrosunda düşünmediği Michael Frey'in bu videosu görenleri şaşırttı.
Takımın Alanya deplasmanında golcü problemi varken rahat tavırlar sergileyen İsviçreli, yönetimi ve teknik heyeti kızdırdı.
🎥 Fenerbahçeli Frey'i hiç böyle görmediniz!— DHA Spor (@dhaspor) 18 Nisan 2019
👉 Ersun Yanal'ın kadrosunda düşünmediği Michael Frey'in bu videosu görenleri şaşırttı.
❌ Takımın Alanya deplasmanında golcü problemi varken rahat tavırlar sergileyen İsviçreli, yönetimi ve teknik heyeti kızdırdı! pic.twitter.com/9r1HtaWeIR
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