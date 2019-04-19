FenerbahÃ§e-Zalgiris maÃ§Ä±nda skandal! Herkesi Ã§Ä±ldÄ±rttÄ±...

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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FenerbahÃ§e Beko bu sezon Euroleague'de kendi evinde ilk kez maÃ§ kaybetti
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Bir ara 17 sayÄ± geriye dÃ¼ÅŸen temsilcimiz maÃ§Ä±n son Ã§eyreÄŸinde muhteÅŸem bir dÃ¶nÃ¼ÅŸe imza atarak skoru 80-80'e getirdi.
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Fakat sarÄ± lacivertliler, son hÃ¼cumda Ulanovas'Ä±n sayÄ±sÄ±na engel olamayÄ±nca Litvanya temsilcisi maÃ§Ä± 80-82 kazandÄ±.Â
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THY Euroleague'de normal sezon boyunca sahasÄ±nda tek maÃ§ kaybetmeyen FenerbahÃ§e, bu sezon ilk yenilgisini de almÄ±ÅŸ oldu.
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Bu maÃ§la birlikte sarÄ±-lacivertliler Euroleagueâ€™de sahasÄ±nda 18 maÃ§ sonra maÄŸlup oldu.
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Ã–te yandan mÃ¼cadelede tanÄ±dÄ±k isimler de tribÃ¼nde yer aldÄ±. FenerbahÃ§e Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n kaptanÄ± Volkan Demirel, bÃ¼yÃ¼k bir heyecanla maÃ§Ä± takip etti.
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Demirel, maÃ§Ä±n son anlarÄ±nda oldukÃ§a heyecanlÄ±ydÄ±.
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AynÄ± ÅŸekilde takÄ±mÄ±nÄ±n NBA'de Play-Off'a kalamamasÄ± sonrasÄ±nda direkt olarak Ä°stanbul'a gelen Bogdan Bogdanovic, eski takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na destek verdi.
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Ä°lk maÃ§Ä±Â 76-43 gibi flaÅŸ bir skorla kazanan FenerbahÃ§e Beko, serinin 1-1'e gelmesine engel olamazken; zorlu geÃ§en karÅŸÄ±laÅŸmada skandal bir yÃ¶netim vardÄ±...
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Ã‡aldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼dÃ¼klerle her zaman maÃ§Ä±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§meyi baÅŸaran Ä°talyan hakem Luigi Lamonica, dÃ¼n gece yine sahnedeydi...
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Ä°lk Ã§eyreÄŸin son anlarÄ±nda Jan Vesely'e yapÄ±lan kasti faule dÃ¼dÃ¼k Ã§almayÄ±p oyunu devam ettiren daha sonraki hÃ¼cumda Ã‡ek oyuncuya bu kez de hÃ¼cum faul Ã§alan Lamonica, Obradovic'i de Ã§ok sinirlendirdi.
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TribÃ¼nlerin de yoÄŸun tepkisine maruz kalan Ä°talyan hakem, atmosferden etkilenmediÄŸini gÃ¶steren dÃ¼dÃ¼klere devam etti.
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MaÃ§Ä± 82-80 yapan son hÃ¼cumda Brandon Davies'i hatalÄ± yÃ¼rÃ¼mesini de hakemler kaÃ§Ä±rdÄ±.
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Zalgiris Kaunas baÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Sarunas Jasikevicius de zaman zaman Luigi Lamonica ile gerilim yaÅŸadÄ±.
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Jasikevicius, eski takÄ±mÄ±nÄ± maÄŸlup ettiÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸarken, "Avrupa'nÄ±n en iyi koÃ§una karÅŸÄ± iki maÃ§ daha oynayacaÄŸÄ±z. Bu Kaunas halkÄ± iÃ§in de benim iÃ§in de Ã§ok Ã¶nemli." ifadelerini kullandÄ±.
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KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulunan Obradovic, Zalgiris'i galibiyet iÃ§in tebrik ederek, "Ã‡ok iyi basketbol oynadÄ±lar. Ä°lk maÃ§tan sonra reaksiyon gÃ¶stermeleri normaldi. MaÃ§Ä± kazanacak noktaya getirsek de Zalgiris kazanmayÄ± hak etti. Play-off seviyesinde oynamadÄ±k. SavunmamÄ±z iki gÃ¼n Ã¶ncesine gÃ¶re Ã§ok farklÄ±ydÄ±. BÃ¶yle olduÄŸunda da her zaman antrenÃ¶r sorumludur. Orada daha iyi oynamak iÃ§in ne yapmamÄ±z gerektiÄŸini iyi anlamamÄ±z gerekiyor." ifadelerini kullandÄ±.
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SavunmalarÄ±nÄ±n yeterli sertliÄŸi gÃ¶stermediÄŸini kaydeden SÄ±rp antrenÃ¶r, "HÃ¼cum aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã§ok kÃ¶tÃ¼ydÃ¼k. EÄŸer rakibinize yÃ¼ksek yÃ¼zdeyle oynama ÅŸansÄ± verirseniz, bÃ¶yle olur. HÃ¼cumda iyi oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z anlarda da savunma aÃ§Ä±sÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ kararlar verdik. Kendimizi hazÄ±rlayÄ±p, daha akÄ±llÄ± oynamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Zalgiris Ã§ok iyi bir takÄ±m ve Kaunas'ta da iyi mÃ¼cadele edeceklerdir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
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Vesely'nin iki maÃ§ta da faul problemi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine, Obradovic, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±: "Oynama isteÄŸi yÃ¼ksek. SakatlÄ±k problemi yaÅŸadÄ±. ÃœÃ§ haftadÄ±r oynamÄ±yordu. Her ÅŸey Ã§ok bÃ¼yÃ¼k istekle oynamasÄ±ndan oluyor. TakÄ±m iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir oyuncu. Mutlaka geri dÃ¶necektir. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki maÃ§larda kalitesini gÃ¶sterecektir."