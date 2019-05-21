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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.05.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Fransa, Türkiye maçı öncesi aday kadroyu açıkladı

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Fransa, Türkiye maçı öncesi aday kadroyu açıkladı

Euro 2020 Elemeleri kapsamında 8 Haziran'da A Milli Takımımızla karşılaşacak olan Fransa'nın kadrosu açıklandı.

Fransa Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Türkiye ve Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. 
Fransa Futbol Federasyonu, teknik direktör Didier Deschamps tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroyu duyurdu. 

Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe, Manchester United'dan Paul Pogba ve Atletico Madrid'den Antoine Griezmann gibi isimlerin aday kadroya çağrıldığı Fransa'da, Lille'den kaleci Mike Maignan, Olympique Lyon'dan sağ bek Leo Dubois ve Barcelona'dan stoper Clement Lenglet ise ilk kez milli takıma davet edildi. 

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'ye 8 Haziran ve Andorra'ya 11 Haziran'da konuk olacak Fransa, 2 Haziran'da ise hazırlık maçında Bolivya'yı ağırlayacak. 
Türkiye, Arnavutluk, İzlanda, Andorra ve Moldova ile H Grubu'nda mücadele eden lider Fransa'nın aday kadrosu şöyle: 

Kaleci: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham), Benjamin Lecomte (Montpellier), Mike Maignan (Lille) 
Defans: Lucas Digne, Kurt Zouma (Everton), Leo Dubois, Ferland Mendy (Olympique Lyon), Clement Lenglet, Samuel Umtiti (Barcelona), Benjamin Pavard (Stuttgart), Raphael Varane (Real Madrid) 
Orta saha: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus), Tanguy Ndombele (Olympique Lyon), Paul Pogba (Manchester United), Moussa Sissoko (Tottenham) 
Forvet: Wissam Ben Yedder (Sevilla), Kingsley Coman (Bayern Münih), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann, Thomas Lemar (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Florian Thauvin (Olympique Marsilya) 

Türkiye'nin Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçının biletlerinin tükendiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konya halkı olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür etti.

Türkiye-Fransa maçı, 8 Haziran Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Aday kadronun görseli;

Fransa, Türkiye maçı öncesi aday kadroyu açıkladı

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