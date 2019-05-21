Beşiktaş'ta sol beke iki aday
Ligde bu sezon istediğini elde edemeyen Beşiktaş, önümüzdeki sezon kadroda revizyon yapma kararı aldı. Siyah beyazlı yönetim bu doğrultuda çalışmalara başlarken sol kanada iki ismin transfer edilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalınmasından sonra Beşiktaş yönetimi, yaşlı ve maliyetli oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı.
Bunlarında başında Şenol Güneş'in "kefil olamam" dediği Adriano geliyor. Sezonu 1.85 milyon euro'ya oynayarak kapatan Brezilyalı oyuncuyla sözleşme uzatılmayacak.
Yönetim ayrıca bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve senelik 1.750 milyon euro kazanan Caner Erkin'in de ayrılmak istemesi durumunda B planını hazırlamış durumda.
İlk olarak PSV'de beklentileri karşılayamayan ve uzun süre önce görüşmelere başlanan Bursasporlu eski futbolcu Aziz Behiç'le anlaşma yapılacak.
Aziz Behiç için PSV'ye 400 bin euro bonservis, Aziz'e de 800 bin euro yıllık ücret verilecek.
Aynı şekilde Caner'in durumuna göre İstanbulspor'dan Duhan Aksu ile anlaşma yapılacak.
Duhan'a, 1 milyon euro civarında bir bonservis ödenecek.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle