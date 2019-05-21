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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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21.05.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta sol beke iki aday

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Beşiktaş'ta sol beke iki aday

Ligde bu sezon istediğini elde edemeyen Beşiktaş, önümüzdeki sezon kadroda revizyon yapma kararı aldı. Siyah beyazlı yönetim bu doğrultuda çalışmalara başlarken sol kanada iki ismin transfer edilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalınmasından sonra Beşiktaş yönetimi, yaşlı ve maliyetli oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı.

Bunlarında başında Şenol Güneş'in "kefil olamam" dediği Adriano geliyor. Sezonu 1.85 milyon euro'ya oynayarak kapatan Brezilyalı oyuncuyla sözleşme uzatılmayacak.

Yönetim ayrıca bir yıllık daha sözleşmesi bulunan ve senelik 1.750 milyon euro kazanan Caner Erkin'in de ayrılmak istemesi durumunda B planını hazırlamış durumda.

İlk olarak PSV'de beklentileri karşılayamayan ve uzun süre önce görüşmelere başlanan Bursasporlu eski futbolcu Aziz Behiç'le anlaşma yapılacak.

Aziz Behiç için PSV'ye 400 bin euro bonservis, Aziz'e de 800 bin euro yıllık ücret verilecek.

Aynı şekilde Caner'in durumuna göre İstanbulspor'dan Duhan Aksu ile anlaşma yapılacak.

Duhan'a, 1 milyon euro civarında bir bonservis ödenecek.

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