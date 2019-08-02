Franck Ribery, Orta Doğu yolcusu! | Transfer haberleri...
Bayern ile sözleşmesini yenilemeyen Fransız futbolcu Franck Ribery'nin, Orta Doğu ülkelerinden birinde futbol hayatını devam ettireceği belirtildi.
Bild'in haberine Franck Ribery, Orta Doğu'da futbol hayatına devam edecek...
Bayern ile olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona eren 36 yaşındaki Fransız futbolcu Franck Ribery'nin Amerika ya da Çin'e gidebileceği konuşuluyordu.
Eintracht Frankfurt'un en ciddi teklifi verdiği ama tarafların anlaşamadığı söylenmişti, sosyal medya hesabından çalışmalarına devam ettiğini paylaşan Ribery, kariyerine yakında yön vereceğinin de sinyalini verdi.
En ciddi tekliflerin Katar ve Suudi Arabistan'dan geldiği kaydedildi.
Birkaç gün içerisinde Fransız futbolcunun hangi takıma transfer olacağının açıklanması bekleniyor.
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