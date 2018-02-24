Fikret Orman'dan sert sözler: Ayıptır yahu!

Beşiktaş'ta düzenlenen Divan toplantısı başladı. Başkan Fikret Orman açıklamalarda bulunuyor... İşte Orman'ın açıklamalarından satır başları:

'Mart ayında 2 ezeli rakibimiz UEFA ile görüşecek. Niye çağırıyor UEFA onları? Çok mu özledi? Beşiktaş'ı neden çağırmıyor. Beşiktaş'ın UEFA ile problemi olduğunu hiç duydunuz mu? Rakibimiz 30-40 milyon Euro'ya mâl olan oyuncular alıyor! UEFA'yı hiç dikkate almıyor! Biz bu paralara oyuncu satıyoruz. Sosyal medyada bir bakıyorum cimri oluyorum, bir bakıyorum para saçıyorum. Ne İsa'ya yaranıyorum, ne Musa'ya yaranıyorum!

Geçen yıl futbol yatırımları şirketi kâr elde etti. Önemli işler yapmışsak bunda profesyonel ekiplerimizin katkısı var. Bizim net borcumuz 1 milyar 710 milyon TL! Bayern Münih deplasmanına çok umutlu gitti. Ummadığımız bir yenilgi aldık. Turu kaybedebiliriz ama İstanbul'daki maçta Bayern Münih'i yenebiliriz. Biz mütevazı bir toplumuz. Hocamız da öyle... Bu hoca, bu takım stadı olmadan şampiyon oldu. Bu sene Türkiye'de ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup lider çıktık.

Biz her türlü zorluğu kaldırabilecek bir camiayız. Dün Şenol Hoca'ya söyledim "Bizim en büyük sermayemiz, dürüstlük, emek, çalışmaktır" diye.Beşiktaş sözde yeni hoca arıyormuş. Yahu biz sözleşmemiz devam ederken hangi hocayla yolları ayırdık? Şenol hocamızla daha geçenlerde 2 yıllık sözleşme imzaladık. Ayıptır yahu!



Senelik 4.5 milyon dolar kira kaybımız var. Yapılan bazı anlaşmalar TL'e endeksli yapıldığı için oradan da zararımız var. Orayı tekrar canlandırmak için yatırım yapmamız şart. Akatlar'da bir salon yapacağız. Resmi olarak izin almak üzereyiz. Müthiş bir tesis yapacağız oraya.

Hafta sonu maç yapacağız, rakibimiz (Fenerbahçe) Bayern Münih gol attıktan sonra kullandığı müziği kullanıyor. Bunlar yakışmıyor. Bazı arkadaşlarımız Vardar Ovası kullanalım diyor ama yakışır mı bu bize? Hak, Allah'ın ismidir. Hakim, haktan gelir. Hak, adalet dağıtan yerdir. Kimsenin etkisi altında kalmayın kardeşim, çıkın maçınızı yönetin. Birinden medet bekleyen namerttir!'