Fikret Orman'dan sert sözler: Ayıptır yahu!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerFutbol HaberleriFikret Orman'dan sert sözler: Ayıptır yahu!
Futbol Fikret Orman'dan sert sözler: Ayıptır yahu!
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Sıradaki Haber:Göztepe'nin konuğu Sivasspor

Futbol
24.02.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Fikret Orman'dan sert sözler: Ayıptır yahu!

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Divan toplantısında konuşuyor! Başkan Orman, Şenol Güneş hakkında çıkan haberler içinse sert açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta düzenlenen Divan toplantısı başladı. Başkan Fikret Orman açıklamalarda bulunuyor... İşte Orman'ın açıklamalarından satır başları: 

'Mart ayında 2 ezeli rakibimiz UEFA ile görüşecek. Niye çağırıyor UEFA onları? Çok mu özledi? Beşiktaş'ı neden çağırmıyor. Beşiktaş'ın UEFA ile problemi olduğunu hiç duydunuz mu? Rakibimiz 30-40 milyon Euro'ya mâl olan oyuncular alıyor! UEFA'yı hiç dikkate almıyor! Biz bu paralara oyuncu satıyoruz. Sosyal medyada bir bakıyorum cimri oluyorum, bir bakıyorum para saçıyorum. Ne İsa'ya yaranıyorum, ne Musa'ya yaranıyorum!

Geçen yıl futbol yatırımları şirketi kâr elde etti. Önemli işler yapmışsak bunda profesyonel ekiplerimizin katkısı var. Bizim net borcumuz 1 milyar 710 milyon TL! Bayern Münih deplasmanına çok umutlu gitti. Ummadığımız bir yenilgi aldık. Turu kaybedebiliriz ama İstanbul'daki maçta Bayern Münih'i yenebiliriz. Biz mütevazı bir toplumuz. Hocamız da öyle... Bu hoca, bu takım stadı olmadan şampiyon oldu. Bu sene Türkiye'de ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup lider çıktık.

Biz her türlü zorluğu kaldırabilecek bir camiayız. Dün Şenol Hoca'ya söyledim "Bizim en büyük sermayemiz, dürüstlük, emek, çalışmaktır" diye.Beşiktaş sözde yeni hoca arıyormuş. Yahu biz sözleşmemiz devam ederken hangi hocayla yolları ayırdık? Şenol hocamızla daha geçenlerde 2 yıllık sözleşme imzaladık. Ayıptır yahu!

 

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Şenol Güneşi harekete geçiren olay
Şenol Güneş'i harekete geçiren olay!


Senelik 4.5 milyon dolar kira kaybımız var. Yapılan bazı anlaşmalar TL'e endeksli yapıldığı için oradan da zararımız var. Orayı tekrar canlandırmak için yatırım yapmamız şart. Akatlar'da bir salon yapacağız. Resmi olarak izin almak üzereyiz. Müthiş bir tesis yapacağız oraya.

Hafta sonu maç yapacağız, rakibimiz (Fenerbahçe) Bayern Münih gol attıktan sonra kullandığı müziği kullanıyor. Bunlar yakışmıyor. Bazı arkadaşlarımız Vardar Ovası kullanalım diyor ama yakışır mı bu bize? Hak, Allah'ın ismidir. Hakim, haktan gelir. Hak, adalet dağıtan yerdir. Kimsenin etkisi altında kalmayın kardeşim, çıkın maçınızı yönetin. Birinden medet bekleyen namerttir!'

 

Fenerbahçeden Beşiktaşa gönderme Bayern Münih...
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gönderme! Bayern Münih...

 

 

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