Fenerbahçe'den Beşiktaş'a gönderme! Bayern Münih...
Fenerbahçe'den derbi öncesi twitter'dan Beşiktaş paylaşımı geldi. Sarı lacivertliler bu paylaşımla rakibine göndermede bulundu.
Pazar günü oynanacak derbi için artık nefesler tutuldu... İki takım da hazırlıklarını sürdürerken sosyal medyada da derbi öncesi paylaşımlar başladı. Son olarak Fenerbahçe, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a göndermede bulundu.
Fenerbahçe, Beşiktaş maçından önce sosyal medya hesabından yayınladığı videoda; "Geliyoruz" mesajı verdi. Videoda dikkat çeken "alt mesajlardan" biri de videonun arka fon müziğinde kullanılan müziğin Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da atılan gollerden sonra kullanılan fon müziğinin olması dikkatlerden kaçmadı.
Bilindiği üzere Bayern Münih son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı sahasında 5-0 mağlup etmişti. Karşılaşmanın rövanşı ise İstanbul'da olacak.
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