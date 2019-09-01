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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.09.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Fikret Orman: Beşiktaş dünya sporuna katkısını sürdürecektir

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Fikret Orman: Beşiktaş dünya sporuna katkısını sürdürecektir

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ın UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Beşiktaş'ımız, yatırımları, tesisleri, etkinlikleri ve hayata geçireceği diğer projeleriyle sadece Türk sporuna değil, dünya sporuna katkısını sürdürecektir." dedi. 

Orman, kulüp dergisinin Eylül ayı sayısına yaptığı açıklamada, açıldığı günden bu yana siyah-beyazlı futbol takımının iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'ta birçok önemli organizasyonun gerçekleştirildiğini belirtti. 

Vodafone Park'ta son olarak İngiliz temsilcileri Liverpool ve Chelsea arasında yapılan UEFA Süper Kupa maçının oynandığını hatırlatan Fikret Orman, "Vodafone Park, bu defa yine küresel arenada son derece önemli bir karşılaşmaya sahne oldu. UEFA Süper Kupa finalinde Chelsea ve Liverpool'un kıyasıya mücadelesini, gururla ve mutlulukla izledik. Beşiktaş'ımız, yatırımları, tesisleri, etkinlikleri ve hayata geçireceği diğer projeleriyle sadece Türk sporuna değil, dünya sporuna katkısını sürdürecektir." ifadelerini kullandı. 

- "Yurtsever nesiller yetiştirmenin ilk adımlarını atıyoruz" 

Siyah-beyazlı kulübün çalışma ve ilgi alanlarının sadece sporla sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Orman, şunları kaydetti: 

"Beşiktaş ve Kabataş camialarının geleneklerinden aldığı değerler ile kurulan BJK-Kabataş Vakfı Okulları, bu eğitim-öğretim yılında öğrencileriyle buluşuyor. Anaokulundan üniversiteye bir okullaşma hareketinin ilk ateşi olan Çamlıca Kampüsü'nde çağdaş eğitime; bilim, sanat, kültür ve sporla sahip çıkarak, yurtsever nesiller yetiştirmenin ilk adımını atıyoruz. BJK-Kabataş Vakfı Okulu öğrencileri başta olmak üzere, bu ay okulları açılan tüm yavrularımızın zihinleri açık, yarınları aydınlık olsun. Tribünlerde görmekten büyük memnuniyet duyduğum tüm 'Yavru Kartal'larımıza yeni eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyor, onlara miras bırakacağımız geleceğin güçlü Beşiktaş'ını kurma yolunda gösterdiğiniz desteğin artarak devam edeceğine inanıyorum." 

Fikret Orman, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi ilk kez temsil eden ve grup maçlarını 1 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı da tebrik etti. 

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Fikret Orman: Beşiktaş dünya sporuna katkısını sürdürecektir

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