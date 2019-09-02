Aboubakar ve Okaka Beşiktaş'ı bekliyor
Burak Yılmaz’a alternatif olabilecek golcü arayan Beşiktaş, Porto’dan Vincent Aboubakar ya da Watford’dan Stefano Okaka arasında tercih yapacak.
Kiralık olarak transfer edilmesi planlanan iki futbolcu da siyah beyazlı kulübün teklifine olumlu yanıt verdi. Daha önce de Beşiktaş’ta forma giyen Aboubakar, sakatlık probleminin tamamen geçtiğini ve yeniden siyah beyazlı takımda oynamayı çok istediğini bildirdi. Okaka da kulübüyle anlaşılması halinde Beşiktaş’a gelmekten büyük mutluluk duyacağını ifade etti. Futbolcuların kulüpleri Porto ve Watford ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yöneticileri bugün öğle saatlerine kadar seçimlerini yapacak.
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