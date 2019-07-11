Fernando, 4.5 milyon €'ya Sevilla'da
G.saray, daha önce Banega’nın transferi için kullanmayı düşündüğü Fernando’yu, Sevilla takası kabul etmeyince bonservisiyle sattı.
SEVİLLA Kulübü ile Fernando’nun transferini görüşen Galatasaray, İspanyol ekibi ile takas formülü ile değil, bonservis karşılığında el sıkıştı. Galatasaray, takasta istediği Banega için olumlu yanıt gelmeyince Sevilla ile menajer Ahmet Bulut’un katkılarıyla 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Menajer Bulut, yönettiği transfer pazarlığında, Sevilla’nın 3 milyon Euro olarak verdiği ilk teklifi 4.5 milyon Euro’ya çıkararak olumlu sonuçlandırdı.
ÖN LİBERO ARANIYOR
Bu arada sarı kırmızılıların istediği Banega'nın transferinin, hocası bırakmadığı için iyice zora girdiği öğrenildi. Galatasaray'da seçeneğin azaldığı ön libero için Okay Yokuşlu’nun ismi konuşulsa da maliyeti nedeniyle bu transferin zor olduğu öğrenildi. Bu nedenle sarı kırmızılılar başka bir ön libero arayışına girdi.
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