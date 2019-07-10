Galatasaray'da Banega transferi rafa kalktı
Galatasaray'ın transfer döneminin başından bu yana kadrosuna katmak istediği Ever Banega için Sevilla olumsuz yanıt verdi.
Sarı kırmızılıların Fernando'yla takas olarak kadrosuna katmak istediği Banega için Sevilla'dan 'Hayır' yanıtı gelince, Galatasaray yönetimi oyuncuyu bonservisiyle kadroya katmak için kollarını sıvamıştı.
Sevilla, 31 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle de bırakmaya sıcak bakmayınca, Galatasaray için Banega transferi rafa kalktı.
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