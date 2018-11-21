Ferdi Kadıoğlu 4 hafta yok
Fenerbahçe, genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takımda sakatlık yaşadığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:
Fenerbahçe Futbol Takımımızın futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Almanya – Hollanda arasında oynanan U21 karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Elinde kırık tespit edilen ancak yapılan tetkikler sonucu operasyona gerek duyulmayan genç oyuncumuz yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Oyuncumuza geçmiş olsun diyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz.
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