Fenerbahçe'ye Yasir'den 2,8 milyon TL
Fenerbahçe geçtiğimiz gün sözleşme imzaladığı Yasir Subaşı’yı 2+1 yıllık sözleşmeyle Kayseri’ye gönderdi.
Ümraniye’a 14 bin Euro bedelle gönderilen Yasir, sportif direktör Damien Comolli’nin mukavelesine koydurduğu ‘geri satın alma opsiyonu’ sayesinde 1 milyon TL’ye geri alınmıştı.
Şimdi ise Comolli’nin öncülük ettiği yeni bir transfer operasyonuyla sarı lacivertliler, Yasir’i 600 bin Euro’ya (3,8 milyon TL) gönderdi ve önemli bir kâr sağladı.
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