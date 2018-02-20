Fenerbahçe'ye sürpriz bir Soldado teklifi geldi
Transferin devam ettiği Çin'den birkaç takımın Soldado için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı bildirildi.
Yönetimin bu konuda kararı Aykut Kocaman'a bıraktığı bildirilirken, usta hocanın teklife ilk etapta olumlu yaklaşsa da Janssen'in sakatlığı ve tek forvet Ferandao'ya kalmamak için ret yanıtı verdiği ileri sürüldü. Ancak sezon bir teklif daha gelmesi halinde kabul edeceği belirtildi. Bu sezon sadece Sivas maçında gol atan Soldado, hattrick yapmıştı. (Fotomaç)
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