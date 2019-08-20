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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Mustafa AKIN / İstanbul,(DHA)
20.08.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım müjdesi

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Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım müjdesi

Fenerbahçe'de Audi Cup'ta oynanan Bayern Münih maçında sakatlık yaşayan Hasan Ali Kaldırım'ın ise tedavisi sürüyor. Tecrübeli ismin sakatlığının daha uzun süreli olacağı açıklanmıştı fakat DHA'nın haberine göre; Hasan Ali, 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe, önümüzdeki maçlara odaklandı. Ligin ikinci haftasında deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir ve sonraki hafta evinde karşılaşacakları Trabzonspor maçlarını da kazanmak isteyen sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına hız kesmeden başladı. En son 2015-2016 sezonunda 10'uncu haftada liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, 2019-20 sezonu gülerek başladı. Ligde önceki hedefleri Medipol Başakşehir deplasmanından galibiyetle ayrılmak olan sarı-lacivertli ekip, bu maçı da kazanarak taraftarı mutlu etmenin peşinde.

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TAKIMA EMRE MORALİ

Fenerbahçe'de takıma 4 yıllık aradan sonra dönen kaptan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli formayı 1542 gün sonra ilk kez resmi bir maçta giydi. Maça 11'de kaptan pazubenti ile başlayan ve 73'üncü dakikada Tolga Ciğerci'ye yerini bırakan tecrübeli futbolcu, saha içinde olduğu kadar saha dışında da takıma katkısını sürdürüyor. Takım arkadaşları ile yakından ilgilenen ve her anlarında yanında olan Emre, birlik ve moral için elinden geleni yapıyor.

YANAL MUTLU VE İDDİALI

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, bu seneden umutlu ve iddialı. Lige galibiyetle başlayan sarı-lacivertli ekipte stada gelerek destek veren taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Ersun Yanal'ın da yanında oldular. Takımın bulduğu gollerden sonra sevinç yaşayan Yanal, ligdeki diğer maçları da kazanarak milli araya mutlu girmenin hesaplarını yapıyor. Ancak Yanal oyuncularını maçtan sonra uyararak daha tam hazır olmadıklarını ve yapacakları çok şey bulunduğunu belirterek, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kayıpsız geçmeleri gerektiğini söyledi.

MOSES BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Sarı-lacivertli ekipte Victor Moses, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses, dün oynanan Gazişehir Gaziantep maçında sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 77'nci dakikasında yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakan Moses'in yapılan tetkikler sonrasında ön üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Moses'in Medipol Başakşehir maçında forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçeye Hasan Ali Kaldırım müjdesi

TOLGAY İLE SERDAR ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Tolgay Arslan ile Serdar Aziz, takımın bugünkü rejenerasyon antrenmanına katıldı. Takımla çalışmalara başlayan futbolcuların Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor.

HASAN ALİ'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli ekipte AudiCup'ta oynanan Bayern Münih maçında sakatlık yaşayan Hasan Ali Kaldırım'ın ise tedavisi sürüyor.

Bayern Münih ile oynanan maçta sağ ayağından sorun olan ve stadı koltuk değnekleri ile terk eden Hasan Ali'nin 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Hasan Ali, 6-1 sona eren Bayern Münih maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti...

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