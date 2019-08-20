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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.08.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınında büyük yankı uyandırdı

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Fenerbahçe’nin dün Gazişehir Gaziantep karşısında aldığı 5-0’lık galibiyete bir gol atarak katkı sağlayan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınında geniş yer buldu.

Geçtiğimiz yıl yaz transfer döneminde Hollanda’nın Nijmegen kulübünden Fenerbahçe’ye transfer olan ama bir türlü aradığı şansı bulamayan Ferdi Kadıoğlu, dün Gazişehir Gaziantep karşısında ilk kez bir lig maçında sarı-lacivertli formayı giydi. Sakatlanan Victor Moses’in yerine 77’nci dakikada oyuna giren 19 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe adına ilk golünü de kaydetti.

Hollanda U21 Milli Takımı formasını da giyen Ferdi Kadıoğlu’nun dünkü performansı, Hollanda basınında geniş yer buldu. Voetbal.com internet sitesi, "Ferdi Kadıoğlu, sonunda Fenerbahçe formasıyla ilk lig maçına çıktı. 2018 yazında Nijmegen’den transfer edilen oyuncu, bu şansı uzun süre bekledi ve iyi değerlendirdi" ifadelerine yer verdi. Nu.nl sitesi ise Kadıoğlu’nun Hollanda alt yaş kategorisinde forma giydiğini hatırlatarak, "Uzun zamandır beklediği şansı sonunda buldu ve bir de gol attı" ifadelerini kullandı. Vi.nl sitesi de 19 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz sene bir maçta oynadığına vurgu yaparak, "Bu sezon hazırlık kampında daha fazla süre aldı. Moses’in yerine oyuna giren Kadıoğlu, bir gol atarak ilk maçında kendini gösterdi" dedi.

Fenerbahçe Kulübünden yaralanan taraftara geçmiş olsun mesajı
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Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınında büyük yankı uyandırdı

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Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınında büyük yankı uyandırdı

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