Fenerbahçe'nin Visca aşkı alevlendi
Fenerbahçe’nin Visca aşkı yeniden alevlendi. Sezon biter bitmez, Boşnak yıldız için resmi teklif yapılacak.
Başakşehir'in yıldızı Edin Visca son yıllarda hemen her transfer döneminde Fenerbahçe’nin gündemine geliyor. Son olarak Ersun Yanal, Ocak ayında yıldız futbolcunun alınmasını çok istedi. Ali Koç da girişimlerde bulundu.
Şampiyonluk hedefleyen Başakşehir, takımın en önemli silahını ara transfer döneminde vermek istemeyince girişimler sonuçsuz kaldı. Ancak Fenerbahçe’nin Visca aşkı bitmedi. Önümüzdeki sezon şampiyonluk kadrosu kurmaya kararlı olan yönetim, Boşnak hücum oyuncusu için yeniden kolları sıvayacak.
Yeni sayfa açacak
Ersun Yanal’ın kadroda görmeyi çok istediği 29 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzı açılacak. Eljif Elmas’ın satılması halinde, buradan elde edilecek gelirin büyük bölümünün Edin Visca için kullanılacağı öğrenildi.
12 gol ve 13 asistlik performansıyla Başakşehir’i şampiyonluk yarışında tutmasına rağmen takımın en az kazananlarından biri olan Boşnak futbolcu, sezon sonunda kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.
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