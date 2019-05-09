Fenerbahçe'yi şoke eden yanıt! 'Bedelsiz verirseniz...'
Fenerbahçe yönetimi, Michael Frey'in eski takımı Zürich'ten gelen yanıtla şok oldu.
Sezon başı Zürich'ten 2.6 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Michael Frey çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Hatta İsviçreli forvet için sık sık "2. lig topçusu" yorumları yapıldı.
Sarı-Lacivertliler şimdi Frey'i takımdan göndermek için kolları sıvadı. İlk görüşme de genç futbolcunun eski kulübü olan Zürich'le yapıldı. Fakat Frey'den en az kararla kurtulmak isteyen Fenerbahçe şok bir yanıt aldı.
Zürich kulübü, Sarı-Lacivertliler'e "Ancak bedelsiz verirseniz düşünürüz" dedi. Şimdi yönetim yeni bir kulüp arayışına başladı.
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