Fenerbahçe'nin beşinci transferi Garry Rodrigues
Emre Belözoğlu, Max Kruse, Murat Sağlam ve Allahyar Sayyadmanesh’i renklerine bağlayan Fenerbahçe’nin beşinci transferinin Garry Rodrigues olması bekleniyor.
Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımında forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun transferinin birkaç gün içinde sonuçlanacağı belirtildi.
Yılda 4 milyon Euro alan Rodrigues’in ücretinin bir kısmını Al Ittihad karşıladığı takdirde transfer gerçekleşecek.
Sıradaki hedef; Vedat Muriç...
Öte yandan Fenerium, yeni formaların 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde satışa çıkarılacağını duyurdu
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