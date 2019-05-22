Fenerbahçe’nin Avrupa hesabı
FFP’ye uymadığı için UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilen Trabzon, Avrupa kupalarından men edilirse, yerine lig 6.’sı gidecek. 6.’lık için 4 aday var: Antalya, F.Bahçe, Konya, Alanya.
TRABZONSPOR' un Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı için Avrupa kupalarından men edilmesi ihtimalinin ortaya çıkması, ligdeki bazı takımların yeni hesaplar yapmasına yol açtı. Söz konusu cezanın gelmesi halinde ligi 6. sırada bitiren takım, bordo mavililerin yerine UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak. 6. sıra için de 4 aday bulunuyor: 45 puanlı Antalya ve 43’er puana sahip F.Bahçe ile Atiker Konya ve Aytemiz Alanya.
DÜĞÜM SON HAFTA ÇÖZÜLECEK
Sarı lacivertliler, son hafta konuk edeceği Antalya’yı yener, aynı şekilde Alanya deplasmanda Başakşehir’i, Konya da evinde Akhisar’ı yenerse 3 takım ligi 46 puanda bitirecek. Bu durumda 3’lü averaj sistemi devreye girecek ve Fenerbahçe’ye +1 gol averaj üstünlüğü bulunan Konyaspor ligi altıncı bitirecek. Fenerbahçe kazanır, Alanyaspor ve Konyaspor’dan biri galip gelir, diğeri puan kaybederse bu kez ikili averaja bakılacak. İkili averajda sarı lacivertli takım, her iki rakibine de üstünlük sağlamış durumda.
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