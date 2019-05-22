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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
22.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Fenerbahçe’nin Avrupa hesabı

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Fenerbahçe’nin Avrupa hesabı

FFP’ye uymadığı için UEFA Disiplin Kurulu’na sevk edilen Trabzon, Avrupa kupalarından men edilirse, yerine lig 6.’sı gidecek. 6.’lık için 4 aday var: Antalya, F.Bahçe, Konya, Alanya.

TRABZONSPOR' un Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı için Avrupa kupalarından men edilmesi ihtimalinin ortaya çıkması, ligdeki bazı takımların yeni hesaplar yapmasına yol açtı. Söz konusu cezanın gelmesi halinde ligi 6. sırada bitiren takım, bordo mavililerin yerine UEFA Avrupa Ligi’ne katılacak. 6. sıra için de 4 aday bulunuyor: 45 puanlı Antalya ve 43’er puana sahip F.Bahçe ile Atiker Konya ve Aytemiz Alanya.

DÜĞÜM SON HAFTA ÇÖZÜLECEK

Sarı lacivertliler, son hafta konuk edeceği Antalya’yı yener, aynı şekilde Alanya deplasmanda Başakşehir’i, Konya da evinde Akhisar’ı yenerse 3 takım ligi 46 puanda bitirecek. Bu durumda 3’lü averaj sistemi devreye girecek ve Fenerbahçe’ye +1 gol averaj üstünlüğü bulunan Konyaspor ligi altıncı bitirecek. Fenerbahçe kazanır, Alanyaspor ve Konyaspor’dan biri galip gelir, diğeri puan kaybederse bu kez ikili averaja bakılacak. İkili averajda sarı lacivertli takım, her iki rakibine de üstünlük sağlamış durumda.

 

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