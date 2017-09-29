Fenerbahçe'den Güneş'in cezasına sert tepki!

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maçta yaşanan olaylar sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e 1 maç ceza verildi. Bu cezaya Fenerbahçe Kulübü'nden sert bir açıklama geldi.

İşte Fenerbahçe'den gelen açıklama:

Geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş A.Ş. ile oynanan maçtan sonra iki kulübün bazı mensupları TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK’ya sevk edilmiştir. Yöneticimiz Önder Fırat devre arasında müsabaka hakemlerine “Hocam amma eyyam yaptın.” şeklinde bir söylemde bulunmuştur. TFF Hukuk Kurulu bu söylemi sportmenliğe aykırı hareket olarak nitelendirerek yöneticimizin cezalandırılmasını PFDK’dan talep etmiştir.

Beşiktaş A.Ş. Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş ise müsabaka sırasında müsabaka hakemine (her ne kadar resmi yayıncı kuruluşun görüntülerinde o…… çocuğu şeklinde küfür ettiği açık bir şekilde görüntülenmiş olmasına rağmen) “Yeter artık Allah belanı versin. S..tir git. Artislik yapma” şeklinde beyanda bulunarak hakaret ettiği gerekçesi ile TFF Hukuk Kurulu tarafından PFDK’ya sevk edilmiştir.



Beşiktaş A.Ş. yöneticisi Sayın Şafak Mahmutyazıcıoğlu ise müsabakadan bir gün sonra müsabaka hakemine “emek hırsızı” demiş ve bu açıklaması TFF Hukuk Kurulu tarafından sportmenliğe aykırı bulunarak PFDK’ya sevk edilmiştir.



PFDK 28.09.2017 tarihli toplantısında yöneticimiz Önder Fırat’ı eylemi sebebi ile 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırmıştır. Kurul Sayın Şenol Güneş’in sözlerini hakaret olarak nitelendirmemiş bu sözleri sportmenliğe aykırı bularak Sayın Şenol Güneş’e bir müsabakadan men cezası vermiştir. Sayın Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun “emek hırsızı” açıklamasında ise suç unsuru bulunmamış ve hakkında ceza tayine yer olmadığı kararı verilmiştir. Kişiler ve söyledikleri sözler temsilci ve hakem raporlarından aynen alınmıştır. Söylenen sözlere nispetle verilen cezaların oransallık ilkesine ve hakkaniyete uygun olmadığı tartışmasız bir gerçektir.



Ancak bundan da ötesi kantarı kaçan terazinin en açık örneği PFDK’nın bu kararları ile somut bir biçimde ortaya çıkmıştır. TFF’nin yetkili disiplin organı tarafından verilen TFF Hukuk Müfettişleri tarafından da Tahkime götürülmeyeceği için kesinleşecek bu kararlar, hakemlere küfür ve hakaret etmenin önünü açan, hakeme karşı edilen küfür ve hakaretleri normalleştiren emsal karar mahiyetinde olacaktır. Oysaki gerek TFF Başkanı Sayın Demirören gerekse MHK Başkanı Sayın Namoğlu hakeme yönelik sert eleştiriler üzerine yaptıkları her açıklamalarında hakemlerin korunması, eleştirilip yıpratılmamalarının gerektiğini beyan etmekte, hakemlerin arkasında olacaklarını ifade etmektedir. Görünen odur ki, TFF bu açıklamalarında samimi değildir. Beşiktaş A.Ş. mensuplarının hakemlere yönelik bu kadar açık, ağır küfür ve hakaretlerinin, PFDK tarafından yapılan basit bir niteleme oyunu ile hafifletilmesinin ve ilgililerin ağır cezalardan kurtarılmasının Türk Futbolu’na hiçbir faydası yoktur. Oysa ki, PFDK Türk Futbolu’nun bir yargı organıdır ve Türk Futbolu’na faydalı olmak zorundadır.



Bu emsal kararlardan çıkardığımız sonuç, TFF bağlılarından herhangi bir kimsenin bundan sonra Sayın Şenol Güneş ve Sayın Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından müsabaka hakemine yönelik söylenen sözlerin benzerini müsabaka hakemlerine söylemeleri halinde alacakları cezanın en çok bunların aldığı ceza kadar ceza alacağıdır. Bizim içimize sinmeyen bu durumu şiddetle kınıyor, TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu, MHK Başkanı ve MHK Üyelerini “Türk Hakemlerini” aşağılamaya zemin hazırlayan bu karara karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.

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