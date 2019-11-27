Fenerbahçe'den flaş Ersun Yanal paylaşımı!
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal için Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Yeni Malatyaspor maçının ardından yapılan Ersun Yanal eleştirilerin ardından Fenerbahçe'den olay bir paylaşım geldi.
Sarı lacivertli kulüp, Twitter hesabından Ersun Yanal paylaşımı yaptı.
Paylaşımda büyük harflerle ''E R S U N Y A N A L !'' yazıldı ve tecrübeli teknik adamın fotoğrafına yer verildi.
Ersun Yanal paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda etkileşim aldı.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;
E R S U N Y A N A L ! pic.twitter.com/BnS801DTOm— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 27, 2019
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 0-0 berabere kaldıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından soruları yanıtlamıştı...
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