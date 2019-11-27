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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
27.11.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'dan flaş savunma! Emenike, Sow, Webo ve Kuyt...

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Ersun Yanal'dan flaş savunma! Emenike, Sow, Webo ve Kuyt...

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yaşadığı puan kayıpları sonrası eleştiri okları Teknik Direktör Ersun Yanal'a çevrildi... Özellikle kadro tercihi sorgulanan ve 2013-2014 sezonunda şampiyon yaptığı takım hatırlatılan sarı lacivertli takımın hocası, kendisini bakın nasıl savundu...

Ligde 12 haftada 14 puan kaybeden Fenerbahçe'de özellikle son BtcTurk Yeni Malatyaspor beraberliği sonrası eleştiri okları teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilmişti.

Kadro tercihleri kızdıran ve takıma korkak futbol oynattığı yorumları yapılan tecrübeli hocaya, şampiyonluk yaşattığı 2013-14 sezonu hatırlatılarak, "Neden o yılki gibi olmuyor?" eleştirileri yöneltilmişti.

Ekibiyle yaptığı sohbette bu eleştirileri gündeme getiren Yanal, 2013-14 ile bu sezon arasında ciddi farklılıklar olduğunu söyledi.

ŞİMDİ MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEK

2013-14 kadrosunda Kuyt, Sow, Emenike, Webo gibi gole çok yakın oyuncular olduğunu belirten Yanal, kendisini şu sözlerle savundu:

"O yılki kadroda ön tarafta dünya markası isimlerle oynamıştık. O yüzden gol atmaya yakın bir takımdık. Şu anki kadro farklı. Bu takım ise mücadele gücü daha yüksek, fiziksel üstünlüğüyle maç kazanabilecek bir kadro. Tercihlerimizi kadronun ve ligin gerçeklerine göre yapıyoruz"

2013-14 sezonunda 26 maçı 9 golle bitiren Webo, 2014- 15'te ise 26 karşılaşmada 8 gol 4 asistlik performans gösterdi.

2013-14'te F.Bahçe ile ligde 28 maçta 12 gol atan Emenike, bir sonraki sezon ise 27 lig maçında 4 gol ve 3 asistle oynadı.

2012-13'te 31 maçta 8 gol, bir sonraki yıl 32 maçta 10 gol atan Dirk Kuyt, 2014-15'i ise 8 gol ve 6 asistle kapattı.

2012-13'ü 31 maçta 15 golle bitiren Moussa Sow, ardından 30 maçta 15 gol atarken, 2014- 15'te ise 33 maçta 14 gol kaydetti.

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