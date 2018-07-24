Fenerbahçe'den ezeli rakiplere birlik çağrısı
Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla her kesimin alkışını aldı.
Fenerbahçe, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ezeli rakiplerini yardıma çağırdı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan paylaşımda, epilepsi hastası Kaan için Galatasaray ve Beşiktaş'ı destek vermeye davet etti. Fenerbahçe'nin bu daveti her kesimden büyük alkış aldı.
Bizler, Türkiye'nin en büyük aileleriyiz. @Besiktas ve @GalatasaraySK, Kaan için gelin hep birlikte umut olalım. #KaanHayatBekliyor— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 24 Temmuz 2018
Fenerbahçeli olmanın her şeyden önce iyi bir insan olmak olduğunu bilen taraftarlarımızın başlattığı #KaanHayatBekliyor hareketine herkesi davet ediyoruz. pic.twitter.com/m6RxK8EfHu— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 24 Temmuz 2018
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